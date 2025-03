(VTC News) -

Báo Thanh Niên dẫn lời dược sĩ Ngô Thị Ngọc Trưng, Phó trưởng Đơn vị Dược, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, khi thời tiết nóng bức, cơ thể phải đối mặt với nhiều thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm, dẫn đến một số bệnh lý phổ biến như cảm nắng, viêm đường hô hấp, các bệnh về mắt,… đặc biệt là các bệnh về da, mụn nhọt.

Đồng thời, khi gan gặp vấn đề như gan nhiễm mỡ, viêm gan thì khả năng thanh lọc chất độc kém đi, các chất độc tích tụ trong cơ thể, làm tăng mức độ viêm và kích ứng da, dẫn đến mụn nhọt và ngứa nhiều hơn đặc biệt là vùng lưng mồ hôi nhiều và vùng da tay tay tiếp xúc với ánh sáng.

Bên cạnh đó, cơ thể phải đối mặt với các yếu tố môi trường như nhiệt độ cao và mồ hôi khiến các vấn đề da này càng trở nên rõ rệt hơn. Vì các vấn đề trên, trà kỷ tử hoa cúc táo đỏ thường được người dân sử dụng vào mùa nắng nóng, giúp dịu mát cơ thể và cung cấp các dưỡng chất cần thiết.

Táo đỏ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS. Nguyễn Thị Nhung cho biết, một trong những công dụng của táo đỏ là khả năng nâng cao hệ miễn dịch. Do táo đỏ giàu vitamin C nên có thể hỗ trợ cơ thể chống lại sự tấn công của tác nhân gây bệnh bên ngoài. Vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi cúm, viêm nhiễm và nhiều bệnh lý khác.

Ngoài ra, táo đỏ còn giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ lớn trong táo đỏ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, giảm nguy cơ táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Chất xơ trong táo đỏ cũng giúp cân bằng lợi khuẩn đường ruột, tăng cường quá trình hấp thụ dưỡng chất cho cơ thể.

Trà táo đỏ, kỷ tử hoa cúc là thức uống tốt cho sức khoẻ

Hoa cúc

Bài viết của BS. Vũ Quốc Trung trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, hoa cúc tính hơi hàn, vị ngọt, đắng, lợi về kinh phế, can; có công hiệu tán phong thanh nhiệt, bình gan sáng mắt. Phù hợp với các bệnh phong nhiệt cảm cúm, đau đầu, váng đầu, đau mắt đỏ, chảy nước mắt khi đi ngược gió, cao huyết áp, các loại ung nhọt và các vết thương sưng tấy, lở loét.

Theo các nghiên cứu hiện đại, hoa cúc tác dụng chống viêm, làm giãn động mạch cơ tim và tăng cường lưu lượng máu trong cơ tim, hạ huyết áp, giảm mỡ máu, chống xơ cứng động mạch, điều chuyển hóc môn amonia, giải độc chì.

Câu kỷ tử

Câu kỷ tử chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh, nâng cao khả năng miễn dịch, đồng thời có tác dụng nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Giúp giảm mụn, làm sáng da và cải thiện độ đàn hồi của da...

Ngoài ra, câu kỷ tử là nguồn giàu beta-carotene và zeaxanthin. Hai hợp chất rất tốt cho mắt, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Ngoài ra, câu kỷ tử còn có tác dụng bảo vệ gan khỏi tổn thương do các chất độc hại, giúp cải thiện chức năng gan, làm giảm các dấu hiệu mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả của gan, đồng thời thúc đẩy quá trình thải độc của cơ thể.

Báo Thanh Niên dẫn lời dược sĩ Ngô Thị Ngọc Trưng cho biết, khi kết hợp 3 thành phần trên tạo nên trà kỷ cúc không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, tăng cường miễn dịch, giải độc cơ thể và cải thiện giấc ngủ.

Để sử dụng trà kỷ tử hoa cúc, chúng ta dùng khoảng 2 gram hoa cúc (tương đương 3-5 hoa), 3 gram câu kỷ tử (7-10 trái) và 1 trái táo đỏ xắt lát cho vào cốc. Cho nước sôi vào ngập dược liệu rồi đậy nắp, lắc nhẹ khoảng 5 giây và chắt bỏ nước. Tiếp đó, cho khoảng 300 ml nước nóng vào cốc, ngâm trà khoảng 20 phút đến khi cánh hoa cúc nở đều, nước trà có màu vàng là có thể sử dụng.