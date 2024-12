Hoa hậu Việt đóng phim: Khen ít, tranh cãi nhiều

(VTC News) -

Ngoại hình và độ nổi tiếng là lợi thế khiến nhiều người đẹp lọt mắt xanh của các đạo diễn, nhà sản xuất phim. Điều này giúp những nàng hậu nhận được cơ hội xuất hiện trên màn ảnh.

Trong vài năm qua, có không ít Hoa hậu tham gia vào các dự án điện ảnh, nhưng không phải ai cũng tạo được dấu ấn khi thử sức với môn nghệ thuật thứ 7.

Hoa hậu Thuỳ Tiên nhận phản hồi tích cực

Trước khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên từng học diễn xuất và ấp ủ đam mê với điện ảnh. Mỹ nhân sinh năm 1998 từng theo học lớp diễn xuất của NSND Lê Khanh.

Sau thời gian trau dồi kỹ năng diễn xuất, nàng hậu có vai diễn đầu tay trong phim điện ảnh Linh Miêu: Quỷ nhập tràng, đóng cùng nghệ sĩ Hồng Đào, Thiên An, Samuel An... Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1998 vào vai người hầu cam chịu nhưng là nhân vật then chốt tạo nên bi kịch của phim.

Thuỳ Tiên nhận được phản hồi tích cực ở lần đầu đóng phim.

Dù lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Thùy Tiên nhận được nhiều phản hồi tích cực về mặt diễn xuất.

Bên cạnh một số lời chê về việc thoại còn cứng, người đẹp được đánh giá có sự đột phá về mặt thể hiện cảm xúc ở những phân cảnh cao trào của phim. Nàng hậu cũng không ngại việc hoá trang xấu để vào những phân cảnh kinh dị trong phim. Nghệ sĩ Hồng Đào nhận xét Thùy Tiên nhập vai tốt, có nhiều tiềm năng với điện ảnh.

Nói về vai diễn đầu tay, Thùy Tiên từng khiêm tốn không dám mong được khán giả khen diễn hay, chỉ cần được đánh giá nghiêm túc với nghề diễn là đủ vui.

Thời gian tới, Thùy Tiên dành thời gian rèn luyện, học hỏi các kỹ năng cần thiết với phim ảnh. Cô không vội vã nhận phim, sợ khán giả nhàm chán, bội thực vì xuất hiện quá nhiều.

Hoa hậu Tiểu Vy được kỳ vọng sau lần đầu thất bại

Bén duyên với điện ảnh từ năm 2022 với vai diễn đầu tay trong phim Đảo Độc Đắc: Tử mẫu Thiên linh cái, Hoa hậu Tiểu Vy từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất. Mỹ nhân sinh năm 2000 sở hữu gương mặt sắc sảo thu hút người xem, nhưng kỹ năng diễn xuất còn non nớt, chưa lột tả được chiều sâu nhân vật.

Đầu năm 2024, mỹ nhân gốc Quảng Nam góp mặt vào dự án phim Mai của Trấn Thành. Dù chỉ đóng một phân đoạn nhỏ cuối phim, Tiểu Vy vẫn gây ấn tượng bởi nét diễn tự nhiên, gần gũi.

Tiểu Vy được kỳ vọng sau 2 lần đóng phim.

Sau 2 dự án điện ảnh, Tiểu Vy tiếp tục nhận được sự quan tâm khi góp mặt vào Bộ tứ báo thủ - dự án phim Tết của Trấn Thành. Dù thông tin về vai diễn của Tiểu Vy chưa được hé lộ, nhiều khán giả vẫn bàn luận, đặt kỳ vọng về khả năng diễn xuất của nàng hậu xinh đẹp.

Về phía Trấn Thành, anh đánh giá cao sự hợp vai của Tiểu Vy và cho rằng ngoại hình sáng đã trở thành lợi thế của cô cho vai diễn này.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị cắt cảnh tâm huyết

Đoàn Thiên Ân chạm ngõ điện ảnh qua bộ phim Công tử Bạc Liêu với vai diễn Bảy Loan - nữ nghệ sĩ cải lương trứ danh của Nam Kỳ lục tỉnh. Lần đầu đóng phim, Thiên Ân nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng vai diễn của cô khá mờ nhạt, thiếu cao trào nên không để lại dấu ấn trong phim.

Song lý do vai diễn của Thiên Ân kém sức hút chính bởi vì những phân đoạn của nàng hậu đã bị cắt bỏ khá nhiều. Theo lý giải của đạo diễn, vì muốn ưu tiên tuyến truyện chính của Công tử Bạc Liêu là hành trình đi tìm sự công nhận vị trí của bản thân với gia đình nên những phân đoạn tình cảm bị cắt bỏ.

Thiên Ân bị cắt bỏ nhiều cảnh tâm huyết trong phim đầu tay.

Về phía Hoa hậu Thiên Ân, cô có đôi phần buồn và hụt hẫng vì đây chính là một trong những phân cảnh tâm huyết nhất của nhân vật Bảy Loan. Dù vậy Thiên Ân cũng thấu hiểu cho đạo diễn Lý Minh Thắng vì chất lượng của bộ phim mang đến với khán giả vẫn là điều quan trọng hơn cả.

Sau dự án đầu tiên không mấy ấn tượng, Hoa hậu Thiên Ân tiếp tục đảm nhận vai nữ chính của Nụ hôn bạc tỷ - dự án phim Tết 2025.

Nàng hậu thừa nhận bản thân có nhiều áp lực khi trở thành nữ chính của dự án phim Tết. Miss Grand Vietnam 2022 đã dành thời gian nghiên cứu, trau dồi kỹ năng diễn xuất trong thời gian qua.

Trailer phim "Nụ hôn bạc tỷ".

Mặc dù vậy ngay khi trailer vừa công bố, nàng hậu vẫn nhận phải nhiều hoài nghi của khán giả. Bên cạnh những kỳ vọng, một số bình luận cho rằng Thiên Ân không hợp vai và biểu cảm còn thiếu tự nhiên.

Hoa hậu Kỳ Duyên tranh cãi dù phim chưa chiếu

Kỳ Duyên gây chú khi khi là một trong số diễn viên đóng trong dự án phim điện ảnh Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành.

Lần đầu tiên tham gia vào một phim điện ảnh, vì thế sự xuất hiện của nàng hậu trong dự án phim Tết của Trấn Thành gây xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự tò mò và mong chờ màn thể hiện của cô. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng, với kinh nghiệm diễn xuất còn hạn chế và những nhận xét về biểu cảm đơ cứng, không tự nhiên trước đây, Kỳ Duyên sẽ khó lòng đáp ứng được kỳ vọng của khán giả.

Kỳ Duyên gây tranh cãi khi lấn sân phim ảnh.

Nói về việc mời Kỳ Duyên, Trấn Thành cho biết người đẹp sinh năm 1996 có những bỡ ngỡ nhất định nhưng cô nắm bắt tốt được hướng dẫn của anh, thể hiện được tiềm năng.

Ngoài ra, nam đạo diễn cho biết đã mời Kỳ Duyên vào dự án phim điện này từ trước khi cô đăng quang Miss Universe Vietnam 2024. Anh hứa hẹn đây sẽ là phim hài, giúp khán giả cười vui trong dịp đầu năm mới và hy vọng mọi người tin tưởng ở anh. Thông tin về vai diễn của Hoa hậu Kỳ Duyên trong phim hiện vẫn được giữ kín.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh diễn xuất nhạt nhoà

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh không ngừng nỗ lực chứng minh bản thân là một nàng hậu tài năng khi chăm chỉ tham gia nhiều vai trò khác nhau như người mẫu, MC song ngữ ở nhiều sự kiện giải trí. Năm 2023, cô mở rộng sự nghiệp của mình sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đầu tay trong phim Chiếm Đoạt.

Trong phim, nàng hậu gần như “rũ bỏ” hình tượng nhẹ nhàng, thanh lịch để hoá thân thành một cô gái với vẻ ngoài đầy tự tin và quyền lực.

Bộ phim của Lương Thuỳ Linh bị chê nhạt nhoà.

Theo Lương Thuỳ Linh, nhân vật này có tính cách hoàn toàn trái ngược với con người giản dị và gần gũi ngoài đời của cô. Chỉ trong lần đầu đóng phim điện ảnh, nàng hậu tài năng không ngần ngại thử sức trong những vai khó, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất.

Tuy nhiên dù cố gắng nhưng vai diễn của Lương Thuỳ Linh vẫn bị đánh giá còn thiếu tự nhiên. Những phân đoạn có nàng hậu bị xem là dường như khá thừa thãi trong tổng thể bộ phim.

Dù có dàn diễn viên hùng hậu (Miu Lê, Phương Anh Đào...) song bộ phim này cũng phải nhanh chóng rời rạp sau vài tuần khởi chiếu. Phim cũng gây tranh cãi bởi kịch bản phi lý, mắc nhiều lỗi.

Hoa hậu H'Hen Niê diễn đơ, thoại như đọc

Là một trong những hoa hậu được yêu mến nhất, H'Hen Niê cũng từng thử sức với phim ảnh. Bộ phim mà người đẹp chào sân mang tên 578: Phát đạn của kẻ điên vào năm 2022.

Trong phim, H'Hen Niê đóng vai Bảo Vy - người luôn âm thầm sát cánh bên nam chính. Cô có tính cách mạnh mẽ, giỏi võ, biết lái container, xe phân khối lớn. Hoa hậu có những màn đánh đấm vô cùng đã mắt. Để hóa thân vào nhân vật, cô tham gia khóa huấn luyện vài tháng với chuyên gia võ thuật Hàn Quốc khiến cơ thể bị chấn thương rất nhiều.

Dù rất cố gắng nhưng diễn xuất của H'Hen Niê vẫn bị chê.

Tuy nhiên, vai diễn của Hoa hậu H’Hen Niê chỉ được khen ở những cảnh đánh đấm. Còn về diễn xuất, cô bị chê diễn “đơ”, thoại như đọc, thiếu cảm xúc. Có thể nói vai diễn Bảo Vy của H’Hen Niê khá nhạt nhòa. Bộ phim của nàng hậu bất ngờ bị rút khỏi toàn bộ hệ thống rạp chiếu trong nước sau 2 tuần phát hành vì không có khán giả.

Sau thất bại đầu tiên với phim ảnh, dù đã qua 2 năm nhưng vẫn chưa thấy H'Hen Niê có ý định thử sức thêm ở lĩnh vực diễn xuất.