Phim Việt giờ vàng qua thời gây sốt

Nhiều phim bị ném đá, khán giả chán drama

Năm qua, một số phim chiếu trong khung giờ vàng của đài quốc gia có thể kể đến Chúng ta của 8 năm sau, Đi giữa trời rực rỡ, Độc đạo, Gặp em ngày nắng, Mình yêu nhau bình yên thôi, Người một nhà, Trạm cứu hộ trái tim...Phim về đề tài gia đình, tình yêu vẫn chiếm ưu thế. Nhiều phim trong số này nhận bình luận chỉ trích của người xem, điển hình là Trạm cứu hộ trái tim.

Bộ phim căng thẳng từ những tập đầu với toan tính trả thù, chi tiết mẹ đẻ đối xử với con gái như người dưng. Phim nhiều lần khai thác yếu tố tiểu tam - vốn bị chê nhàm trên truyền hình một vài năm trở lại đây.

Hồng Diễm gây nhàm chán.

Vai nữ chính Trạm cứu hộ trái tim được giao cho Hồng Diễm. Trái với kỳ vọng của khán giả, Hồng Diễm biến nữ chính Ngân Hà thành nhân vật thừa thãi, nhạt nhẽo nhất phim. Nữ diễn viên cũng lặp lại kiểu nhân vật yếu đuối, cam chịu trên truyền hình khiến nhân vật kém hấp dẫn. Cô lép vế so với Lương Thu Trang - người nhận vai phản diện.

Trong top 10 Diễn viên nữ ấn tượng của phim truyền hình tranh giải tại VTV Awards 2024, Hồng Diễm vắng mặt. Đây có thể coi là bước lùi trong sự nghiệp của Hồng Diễm.

Cũng xoay quanh đề tài gia đình, Mình yêu nhau bình yên thôi có màu sắc trẻ trung, tươi sáng hơn. Điểm cộng của phim là nam - nữ chính do Thanh Sơn, Việt Hoa đóng khá hợp vai. Tuy nhiên bộ phim chưa thể bứt phá vì kịch bản lê thê. Phim ít mâu thuẫn nhưng vẫn dài gần 100 tập. Cuối phim bôi thêm chi tiết tiểu tam và giải quyết chóng vánh trong 1-2 tập.

Người một nhà và Gặp em ngày nắng nhận nhiều bình luận tích cực nhất trong số những phim về tình yêu, gia đình của VTV. Điểm chung của hai phim là kịch bản đơn giản, hệ thống nhân vật không dày. Một số khán giả cho rằng phim giờ vàng chỉ nên kéo dài khoảng 20-30 tập để tránh gây mệt mỏi.

Thông điệp về tình thân, tình yêu trong hai bộ phim cũng rõ ràng. Người một nhà kể câu chuyện về tình anh em, còn Gặp em ngày nắng nói về chuyện tình vượt qua khoảng cách giàu nghèo. Phim cũng động viên người trẻ trong hành trình khởi nghiệp. Hai phim được khen vì chữa lành cho khán giả.

Khán giả không còn thích phim ngồn ngộn drama.

Bộ phim có lượt xem cao là Đi giữa trời rực rỡ, đạt 11 tỷ lượt xem sau 58 tập phát sóng. Điều đáng tiếc là phim vướng tranh cãi về trang phục và lối sinh hoạt của người Dao.

Ở mảng phim hình sự, Độc đạo là cái tên ấn tượng nhất. Phim mua kịch bản One way out của Colombia, kể về hành trình cảnh sát hình sự tại bản Mộc điều tra phá án đường dây buôn bán ma túy lớn. Ở chặng cuối, phim đạt rating 4,8%, đứng đầu danh sách phim truyền hình cả nước về lượt xem.

Nhiều khán giả bình luận: "Lâu lắm mới có bộ phim hay về đề tài hình sự, tình tiết lắt léo để khán giả tò mò", "Phim có dàn diễn viên chất lượng, hay nhất năm qua trên VTV". Cặp nhân vật trong phim là Doãn Quốc Đam và Việt Hoa đang dẫn đầu đường đua vào top 3 của vòng 2 VTV Awards.

Một số phim còn lại như Chúng ta của 8 năm sau, Những nẻo đường gần xa có tỷ suất người xem lẹt đẹt. Phim Việt giờ vàng đã qua thời được bàn tán sôi nổi khắp các diễn đàn mạng xã hội. Những bộ phim mới ra mắt đều chưa vượt qua cái bóng của Về nhà đi con, Người phán xử...

Phim truyền hình khó cạnh tranh

Dù những gương mặt trẻ như Minh Hoàng, Cù Thị Trà, Thu Hà Ceri... liên tục được trao cơ hội nhưng dàn diễn viên mới chưa thể hiện được nhiều. Trong khi đó, những diễn viên như Mạnh Trường, Hồng Diễm, Việt Anh... có phong độ không ổn định.

Phim giờ vàng cũng gặp khó về kịch bản. NSND Bùi Bài Bình nhận định những phim về đề tài gia đình bao giờ cũng hấp dẫn hơn. Một số phim chính luận thường kén khán giả.

"Việc phim hay, phim dở cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có năm nhiều kịch bản hay, có năm ít kịch bản. Tuy nhiên trong năm, đài truyền hình vẫn phải đảm bảo tiêu chí số lượng phim về gia đình, phim chính luận, phim về hình sự, xã hội", NSND Bùi Bài Bình nói với Tiền Phong.

Dàn diễn viên "Độc đạo" được đánh giá cao.

Ông cho rằng phim giờ vàng năm qua vẫn có một số điểm sáng như đạo diễn có chuyên môn tốt, nhiều sáng tạo. Một số diễn viên bứt phá như Việt Hoa, Doãn Quốc Đam, Duy Hưng. Kịch bản phù hợp cũng là yếu tố để diễn viên nâng cao khả năng diễn xuất.

Về thực trạng phim giờ vàng không còn tạo hiệu ứng trên mạng xã hội như trước, NSND Bùi Bài Bình nói đó là xu thế chung. Khán giả hiện nay có quá nhiều lựa chọn để giải trí.