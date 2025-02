Hồ Phong: Từ 'ông trùm' khét tiếng màn ảnh đến sĩ quan công an đời thực

(VTC News) -

- Vừa hoàn thành vai “ông trùm” trong phim “Độc đạo”, NSƯT Hồ Phong cảm thấy thế nào khi lại đóng vai phản diện?

Tôi rất may mắn khi không chỉ hoạt động trong lĩnh vực truyền hình mà còn tham gia cả điện ảnh và sân khấu. Ở mỗi lĩnh vực, tôi lại có cơ hội hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau. Các vai phản diện trên truyền hình chỉ là một phần trong công việc của tôi.

Là diễn viên, tôi không có nhiều quyền chọn lựa vai diễn. Điều quan trọng là tôi có thể thể hiện đúng "chất" của vai mà mình đảm nhận. Nhiều người nghĩ vai phản diện dễ thể hiện, nhưng thực tế không phải vậy. Để tạo nên một hình ảnh phản diện ấn tượng, không chỉ cần có năng khiếu, mà còn cần sự kết hợp giữa kinh nghiệm, trải nghiệm và rất nhiều thứ khác.

NSƯT Hồ Phong trong vai Dương ''cơ bắp'' - phim "Độc đạo" của VTV.

- Liên tiếp vào vai phản diện, anh có gặp khó khăn trong việc làm mới nhân vật?

Khi nhận bất cứ vai diễn nào, tôi đều nghiên cứu rất kỹ. Chẳng hạn vai Dương "cơ bắp" trong Độc đạo, khi mới đọc tên nhân vật, tôi nghĩ ngay đến hình ảnh người đàn ông vạm vỡ, mạnh mẽ, hoàn toàn khác với vẻ ngoài của tôi. Nếu cố gắng tăng cân cho vai diễn trong thời gian ngắn, tôi cũng khó có vẻ ngoài như mong đợi. Vì vậy, tôi trao đổi với ê-kíp sản xuất, xây dựng nhân vật theo hướng người đàn ông có vẻ ngoài không đô con nhưng luôn dùng nắm đấm và vũ lực để giải quyết mọi việc, không thiên về mưu mô như những ông trùm khác.

Tuy nhiên, nhân vật như thế lại có khá nhiều điểm tương đồng với Tùng - gã sát thủ tôi đóng trong Bí mật tam giác vàng vào năm 2010 và tạo được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Tôi quyết định nhờ ê-kíp hóa trang tạo một vết sẹo dài trên mặt khi đóng Dương “cơ bắp”, tạo cho nhân vật vẻ dữ dằn và dấu ấn riêng. Tôi cũng cố gắng thay đổi cách diễn, thể hiện một ông trùm đằm sâu, mưu mô, từng trải, để nhân vật có sức nặng hơn.

- Vai phản diện nào của anh bị khán giả “ghét” nhất?

Có lẽ vai ông Tấn trong Hương vị tình thân. Những bình luận của khán giả khi phim lên sóng rất khủng khiếp. Thậm chí, một số người dùng những lời lẽ thô tục bày tỏ sự căm ghét, khiến tôi rất sốc. Bạn tôi ở quê gọi điện bảo: "Ông đóng vai này khủng khiếp quá. Tôi đi từ đầu làng đến cuối làng, mọi người đều chửi lão Tấn". Có người còn khẳng định diễn viên này trong phim ác quá, chắc chắn ngoài đời cũng không tốt đẹp gì. Tôi vừa mừng vừa buồn. Mừng vì diễn xuất của mình để lại ấn tượng đối với khán giả, nhưng buồn vì lo ngại ảnh hưởng đến tâm lý người thân, nhất là các con của tôi.

Sau này, khi tham gia các dự án khác như Đấu trí và Chúng ta của 8 năm sau, khán giả nhìn nhận khách quan hơn và hiểu rằng, tôi chỉ là diễn viên đang thể hiện vai. Người xem ghét nhân vật, đó là thành công của diễn viên.

- Có bao giờ anh thắc mắc tại sao các đạo diễn lại hay mời anh đóng những vai phản diện, đểu cáng?

Khán giả chỉ nhìn thấy tôi đóng phản diện trên truyền hình, còn ở Nhà hát hay các dự án nghệ thuật, tôi đóng nhiều vai rất đa dạng. Tôi từng vào vai tướng Nguyễn Nghiễm, cha của Đại thi hào Nguyễn Du, hoặc các vai chính diện như Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh, Giám đốc… Tôi được tặng danh hiệu NSƯT nhờ những vai diễn đó. Mới đây, tôi tham gia một dự án điện ảnh quân đội, cũng vào vai nhân vật chính diện.

Khi đóng phim ở VFC, tôi thường được giao vai phản diện. Các đạo diễn nhận xét tôi có giọng nói đặc trưng, kết hợp với dáng vẻ bên ngoài rắn rỏi, tạo cảm giác mạnh mẽ và gai góc. Đặc biệt, ánh mắt của tôi, bình thường thì hiền từ, nhưng khi vào vai phản diện lại trở nên sắc lạnh, nguy hiểm.

Trung tá Hồ Phong và vợ.

- Thường xuyên xuất hiện với diện mạo hầm hố trong các vai phản diện, việc anh công tác trong ngành công an khiến khán giả bất ngờ?

Tôi công tác trong ngành công an, nhưng công việc chuyên môn lại liên quan đến văn hóa, văn nghệ. Cụ thể là cùng với các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Công an Nhân dân dàn dựng các vở diễn phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an và bà con ở cộng đồng, truyền tải những thông điệp chính trị qua các vở diễn, đặc biệt là khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an với những phẩm chất tốt đẹp.

Khán giả truyền hình bất ngờ khi biết tôi công tác trong ngành công an. Cũng dễ hiểu thôi, vì những vai diễn của tôi thường mang tính chất chống đối, gai góc, bụi bặm, với khuôn mặt dữ dằn, đầy sẹo, râu dài, ăn mặc "phong trần". Làm sao khán giả có thể hình dung tôi là một chiến sĩ công an được.

- Cát- xê đóng phim ở VFC có hấp dẫn với một trung tá công an như anh không?

Tại cơ quan, tôi nhận lương hay cát-xê theo quy định cụ thể của ngành công an, không quá cao nhưng đủ để nuôi dưỡng đam mê và tích lũy thêm kinh nghiệm nghề nghiệp. Nhờ các dự án của VFC hay các bộ phim truyền hình, tôi và các nghệ sĩ khác có thêm cát-xê, và cơ hội nhận các công việc như quảng cáo, tham gia sự kiện…, từ đó tăng thu nhập.

Gia đình NSƯT Hồ Phong.

Khi làm phim, tôi luôn thể hiện sự tôn trọng với bạn diễn. Diễn những cảnh có ôm ấp, động chạm, tôi xin phép trước. Nếu bạn diễn cảm thấy không thoải mái, tôi lập tức dừng lại và tìm cách diễn khác. NSƯT Hồ Phong

- Bà xã có ghen khi anh đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ?

Tôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng bạn diễn, đôi khi còn trêu đùa trên mạng xã hội, nhưng vợ tôi chưa bao giờ phản ứng hay phàn nàn. Cô ấy hiểu tính chất công việc của tôi. Mặt khác, tôi cũng đặt ra nhưng giới hạn riêng để vợ hoàn toàn tin tưởng. Dù không ghen nhưng tôi nghĩ vợ tôi vẫn có những giây phút chạnh lòng. Có người vợ nào thoải mái khi thấy chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác, dù chỉ là đóng phim. Hiểu được điều đó nên tôi luôn dành cho vợ sự quan tâm, yêu thương trong suốt mấy chục năm qua.

- Anh có thể chia sẻ về các con không?

Tôi có 4 người con, đủ cả trai gái, trong đó có cháu đã đi làm, cũng có cháu chuẩn bị bước vào cuộc sống. Nuôi dạy con cái không phải là việc đơn giản. Vì thế, trong gia đình, tôi có nhiều vai trò, và với mỗi đứa con, tôi có phương pháp dạy khác nhau, tùy thuộc vào giới tính và tính cách của chúng.

Tôi luôn cố gắng giữ sự mềm mỏng và yêu thương khi dạy con gái, nhưng với con trai thì quyết liệt hơn. Ví dụ như, tôi đặt ra quy tắc về việc sử dụng công nghệ trong gia đình, nên các con tôi rất ít khi sử dụng điện thoại. Chủ nhật là ngày các con được phép chơi điện thoại một chút, nhưng nếu thấy con chơi quá lâu, tôi sẽ yêu cầu con tắt máy ngay. Nếu không có kỷ luật, không có sự nghiêm khắc, chắc chắn sẽ khó kiểm soát được chúng.

- Xin cảm ơn anh!