Cầu sắt hơn 50 tuổi nối TP.HCM - Tây Ninh xuống cấp, nằm chờ ngày xây mới

Người dân địa phương cho biết họ đã nhiều năm mong chờ dự án xây cầu mới được triển khai. “Xe ô tô chạy qua là cầu rung lắc, xe máy đi bên cạnh cảm nhận rất rõ. Nhiều năm trước, thấy có người đến đo đạc, cứ tưởng sắp xây cầu mới, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì", bà Hoàng Thị Tư, ngụ xã Hiệp Phước, chia sẻ.