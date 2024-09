Hàng nghìn con gà chết do trang trại bị ngập nước

(VTC News) -

Ngày 23/9, ông Chu Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Nghi Ân (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể đang tập trung nhân lực để làm thịt gà, kêu gọi bà con giải cứu giúp hộ dân tránh thiệt hại nặng.

Hàng nghìn con gà sắp xuất chuồng bị chết ngạt.

Vào sáng cùng ngày, do mưa lớn nên trại gà của anh Nguyễn Ngọc Huy (xóm Hoà Hợp, xã Nghi Ân) bị nước tràn vào. Trong lúc đang tập trung di dời đàn gà đến chỗ cao ráo thì chập điện. Do chuồng trại khép kín, chỉ 10 phút sau gà bị ngạt và chết hàng loạt.

Trại gà của anh Huy có quy mô 17.000 con, hiện đã có 9.000 con gà bị chết, trọng lượng mỗi con ước khoảng 2,2-2,5kg. Tổng thiệt hại khoảng 25 tấn gà, ước tính mất khoảng 1,5 tỷ đồng.

“Chúng tôi đã kêu gọi người dân mua hỗ trợ, mức giá 40.000-50.000 đồng/con, để giảm bớt thiệt hại cho chủ trang trại”, Chủ tịch UBND Nghi Ân thông tin.

Người dân “giải cứu” giúp chủ trang trại.

Trước đó, vào đêm 22/9, do mưa to nên trại gà của gia đình ông Nguyễn Văn Tâm (xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) hiện đang nuôi 1.500 con gà thịt cũng bị chết do ngập.

Từ tối 22/9 đến sáng nay, trên địa bàn Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to, dẫn tới tình trạng ngập úng tại nhiều địa phương. Cùng với triển khai công tác phòng, chống lũ lụt, các địa phương khuyến cáo người dân, đặc biệt là chủ trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ, chủ động di dời vật nuôi đến khu vực cao để giảm thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Riêng các địa phương phía Nam của tỉnh Nghệ An và nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/9 đến 8h sáng nay có nơi trên 200mm như: TP Vinh (Nghệ An) 252.8mm, Sơn Lễ (Hà Tĩnh) 212.2mm,…

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.