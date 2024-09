Mưa lớn từ Nghệ An vào Thừa Thiên - Huế, nhiều nơi ngập sâu, sạt lở

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng nay (23/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Riêng các địa phương phía Nam của tỉnh Nghệ An và nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/9 đến 8h sáng nay có nơi trên 200mm như: TP Vinh (Nghệ An) 252.8mm, Sơn Lễ (Hà Tĩnh) 212.2mm,…

Dự báo, ngày và đêm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nghệ An và khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nghệ An và Hà Tĩnh hiện đang có mưa to gây ngập cục bộ và sạt lở tại nhiều nơi. (Ảnh: Trần Lộc)

Từ ngày 24/9, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Đồng thời, trong 6-12 giờ tới (tính từ 9h sáng 23/9), lũ trên sông Bưởi, sông Chu, hạ lưu sông Mã, sông Cả, sông La tiếp tục lên, sông Hoàng Long tiếp tục xuống chậm.

Đến tối nay, mực nước sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 12m (BĐ3); sông Mã tại Lý Nhân lên mức 11m (BĐ2), tại Giàng lên mức 6m, trên BĐ2 0,5m. Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; ngập lụt tại tỉnh Ninh Bình giảm dần. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tại Nghệ An: Ghi nhận của PV VTC News sáng 23/9, mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến nhiều trục đường chính ở TP Vinh chìm trong biển nước. Mưa lớn vào giờ cao điểm buổi sáng khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Có những nơi nước ngập quá sâu, nhiều xe máy, xe ô tô đã bị ngập nước, chết máy...

Tại các tuyến đường chính như Lê Nin, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Minh Khai, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, đường 72m… nước ngập khá sâu, tràn vào nhà dân khiến nhiều đồ đạc, tài sản bị hư hỏng.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố chính ở TP Vinh chìm trong biển nước, nhiều ô tô gầm thấp không thể đi lại, phải nhờ xe cứu hộ đưa qua. (Ảnh: Trần Lộc)

Trong sáng cùng ngày, nhiều trường trên địa bàn TP Vinh đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Tại Hà Tĩnh: Ghi nhận tại TP Hà Tĩnh, những tuyến đường ngập sâu như Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Huy Tự, Lý Tự Trọng, Phan Đình Giót,… đang ngập sâu trong nước, nhiều phương tiện không thể đi lại.

Nhiều tuyến đường ở TP Hà Tĩnh ngập sâu trong nước. (Ảnh: Trọng Tùng)

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại nhiều xã vùng thấp trũng của huyện Hương Sơn như: Sơn Giang, Sơn Trung, Quang Diệm, Sơn Bằng, Sơn Phú, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh, Kim Hoa và thị trấn Phố Châu. Mưa lớn suốt chiều và đêm qua cũng đã gây sạt lở tại khu vực dốc 7 tầng, xã Sơn Kim 1.

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nên toàn huyện Hương Sơn có 5.643 học sinh ở 17 trường phải nghỉ học. Trong đó, có 8 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường THCS.

Tại huyện Hương Khê, do một số tuyến đường ngập cục bộ nên học sinh một số trường cũng buộc phải nghỉ học. Sáng 23/9, dù các trường duy trì việc dạy, học bình thường nhưng có 3.376 em phải nghỉ học, trong đó chủ yếu là học sinh bậc mầm non và tiểu học.

Lực lượng chức năng cắm chốt tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 8 đoạn lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). (Ảnh: Trọng Tùng)

Khoảng 8h sáng 23/9, tại Km 81+750, cách eo Cô Gái khoảng 100m (tuyến Quốc lộ 8A đoạn về phía Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở. Lượng đất đá đổ xuống ước tính khoảng 500m3. Nhiều cây lớn cũng đổ ngã chắn ngang đường khiến giao thông bị tê liệt.

Trước đó sáng 20/9, tại Km58+600 Quốc lộ 8A cũng xảy ra sạt lở khiến đất đá tràn xuống mặt đường. Khi phát hiện điểm sạt lở, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với ngành chức năng địa phương dựng biển cảnh báo người và phương tiện qua lại, đồng thời, triển khai xử lý, hốt dọn số đất đá sạt lở.

Tại Thừa Thiên - Huế: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết, từ chiều tối 22/9 đến ngày 24/9, trên địa bàn tỉnh có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và rải rác có giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 đến 150mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, nhiều vùng trong tỉnh như tại Phong Điền, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới... được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Mưa lớn cũng có nguy cơ gây ra ngập úng cục bộ đô thị và những vùng thấp trũng; sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ. Các vị trí có nguy cơ sạt lở đồi núi, đường giao thông, bờ sông, bờ biển cũng được xác định, cảnh báo.