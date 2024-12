Hai xe khách tông nhau ở Bình Phước, tài xế tử vong

(VTC News) -

Chiều 15/12, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 giữa 2 xe khách giường nằm. Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Ngọc Duy)

Khoảng 14h30, xe khách của nhà xe Quang Dũng mang BKS: 74H - 011.10 do tài xế Hoàng Văn Khánh (51 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy trên Quốc lộ 14, hướng từ TP.HCM đi Đắk Nông. Đến địa phận xã Phú Sơn (huyện Bù Đăng, Bình Phước), xe khách do tài xế Khánh điều khiển va chạm với xe khách của nhà xe Bình Huyền mang BKS: 98B - 018.33 do tài xế Lê Đình Thảo (43 tuổi, ngụ Bắc Giang) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến tài xế Thảo tử vong, 2 hành khách khác bị thương. Nhiều hành khách trên hai chiếc xe hoảng loạn, chạy khỏi xe thoát thân.

Xe khách của nhà xe Bình Huyền lao qua mương nước bên đường, hư hỏng nặng phần đầu xe. (Ảnh: Ngọc Duy)

Cú tông mạnh khiến tài xế Thảo tử vong. (Ảnh: Ngọc Duy)

Tại hiện trường, hai xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu xe, đuôi xe. Nhiều tấm cửa kính vỡ nát, biến dạng, mảnh vỡ văng tung tóe trên Quốc lộ 14. Các phương tiện lưu thông trên quốc lộ bị ùn ứ khi đi qua đoạn đường tai nạn.

Lực lượng chức năng huyện Bù Đăng và CSGT tỉnh Bình Phước có mặt xử lý vụ việc, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn tiếp tục được làm rõ.