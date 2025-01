Hải Phòng – thành phố vươn lên từ những cây cầu

(VTC News) -

Hải Phòng hiện có hơn 70 cây cầu. Nhiều cây cầu trở thành biểu tượng lịch sử, đồng hàng cùng sự vươn mình và phát triển mạnh mẽ của thành phố như: Cầu Bính, cầu Quay, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Rào, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện…

Dưới đây là những cây cầu hiện đại nhất trong số 70 cây cầu của TP Hải Phòng được xây dựng trong những năm gần đây.

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và một trong những cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Không chỉ là cây cầu nối đất liền với đảo Cát Hải, nó còn là biểu tượng “cầu nối” mang khát vọng đưa Hải Phòng vươn xa.

Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện dài nhất Việt Nam. (Ảnh: Hồng Phong)

Cầu thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện với tổng chiều dài 15,63 km, trong đó phần cầu chính dài 5,44 km. Đây là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối trung tâm thành phố Hải Phòng với khu vực cảng Lạch Huyện và huyện đảo Cát Hải.

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đóng vai trò như một cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực đồng bằng sông Hồng, kết nối Hải Phòng với Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận.

Cầu Hoàng Văn Thụ

Cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cấm, nối liền phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) với xã Tân Dương (TP Thủy Nguyên), dài 1.570 m, rộng 33,5 m.

Là công trình giao thông cấp đặc biệt với tổng mức đầu tư khoảng 2.176 tỷ đồng, cầu Hoàng Văn Thụ được ví như “cánh cửa kết nối” giữa nội thành với TP Thuỷ Nguyên và Khu Chính trị - hành chính mới của Hải Phòng.

Với thiết kế hiện đại, cây cầu mang dáng vẻ độc đáo, được ví như "cánh chim hải âu" bay trên sông Cấm. (Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa)

Cầu Hoàng Văn Thụ là dạng cầu vòm chạy giữa ống thép nhồi bê tông nhịp chính 200 m, là nhịp lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Với thiết kế hiện đại, cây cầu mang dáng vẻ độc đáo, được ví như "cánh chim hải âu" bay trên sông Cấm, là địa điểm check-in lý tưởng cho người dân và du khách khi đến với Hải Phòng.

Song song với dự án xây cầu, Hải Phòng đã quyết định mở rộng quy hoạch về phía Bắc, thành lập TP Thủy Nguyên, xây dựng Khu đô thị Bắc sông Cấm, kết nối nội thành với Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc Sông Cấm, Khu công nghiệp VSIP, Dự án Khu du lịch sinh thái, đô thị đảo Vũ Yên…

Tính đến nay, đã có 6 cây cầu vượt sông Cấm, trong đó có 4 cây cầu dẫn sang khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Cầu Hoàng Văn Thụ kết nối nội thành với Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc Sông Cấm, Khu công nghiệp VSIP.

Với vai trò kết nối đa chiều, từ nội thành đến các khu đô thị, công nghiệp và du lịch, cầu Hoàng Văn Thụ là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược của Hải Phòng trong việc phát triển quy hoạch bền vững, đưa thành phố vươn tầm cao mới.

Cầu Bến Rừng

Cầu Bến Rừng nối liền TP Thủy Nguyên (Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) để thay thế cho phà Rừng trên trục Quốc lộ 10 cũ. Cầu được xếp loại công trình giao thông cấp đặc biệt, có chiều dài 1.865 m; mặt cắt gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tổng mức đầu tư 1.941 tỷ đồng.

Cầu Bến Rừng nối liền TP Thủy Nguyên (Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).(Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa)

Đây là công trình giao thông trọng điểm, hợp tác giữa 2 địa phương Quảng Ninh - Hải Phòng trong mục tiêu kết nối liên vùng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Nằm trên tuyến đường kết nối giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, cầu không chỉ giúp giảm tải cho các tuyến đường hiện có mà còn rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai khu vực, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên tỉnh.

Với sự kết nối thuận lợi, cầu Bến Rừng sẽ là động lực mạnh mẽ cho các khu công nghiệp, cảng biển và khu đô thị hai bên phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh Hải Phòng và Quảng Ninh đang tập trung vào phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Đồng thời giúp thu hút khách du lịch dễ dàng tiếp cận các điểm đến nổi tiếng của Hải Phòng và Quảng Ninh, như vịnh Hạ Long, đảo Cát Bà, hay các di tích lịch sử tại Quảng Yên, Thuỷ Nguyên.

Cầu Văn Úc

Cầu vượt sông Văn Úc thuộc dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng. Cầu dài 2,24 km, tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng, kết nối huyện Kiến Thụy và huyện Tiên Lãng. Cầu cách cửa biển khoảng 4 km, chiều cao tĩnh không là 32,6 m, đảm bảo cho tàu thuyền qua lại dễ dàng.

Đây là một trong những cây cầu lớn nhất của tuyến đường ven biển. (Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa)

Đây là một trong những cây cầu lớn nhất của tuyến đường ven biển, giúp người dân hai huyện Tiên Lãng và Kiến Thụy di chuyển dễ dàng hơn, không phụ thuộc vào phà Dương Áo.

Cầu Văn Úc được đánh giá là “điểm nối” huyết mạch trên tuyến đường bộ ven biển, mở rộng sự liên thông giữa Hải Phòng với các tỉnh ven biển như Thái Bình, Nam Định nói riêng và 6 tỉnh thành duyên hải Bắc bộ nói chung.

Đặc biệt, khi dự án Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng hoàn thành, cầu đóng vai trò như một "đòn bẩy hạ tầng" thúc đẩy kinh tế, xã hội và giao thông của khu vực, góp phần thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa từ khu kinh tế đến cảng biển, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng và logistics hiện đại cho vùng duyên hải Bắc Bộ.

Cầu Bính

Đưa vào sử dụng từ 2005, cầu Bính - cây cầu dây văng lớn nhất tại Hải Phòng bắc qua sông Cấm, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa nội thành với TP Thuỷ Nguyên và tỉnh Quảng Ninh.

Chiều cao và vẻ uy nghiêm của cầu Bính tạo nên bức tranh hùng vĩ, thu hút ánh nhìn từ mọi góc độ, xứng đáng trở thành một trong những biểu tượng phát triển của thành phố Cảng. (Ảnh: Hồng Phong)

Đây không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là mà còn là niềm tự hào của người dân Hải Phòng, là “nhân chứng lịch sử” cho sự phát triển vượt bậc của thành phố Cảng trong thời kỳ đổi mới.

Cầu có chiều dài 1.280 m, rộng 22,5 m, bao gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ. Chiều cao thông thuyền 25 m cho phép tàu 3.000 tấn qua lại, kết cấu dầm thép bê tông liên hợp với 17 nhịp. Hai tháp cầu bằng bê tông cốt thép có chiều cao lên đến 101,6 m.

Cầu Bính được xây dựng với thiết kế dây văng dạng cầu vòm dẫn, mang đậm phong cách kiến trúc Nhật Bản, tạo nên hình ảnh hiện đại và ấn tượng khi nhìn từ xa, đặc biệt là vào ban đêm khi hệ thống đèn LED chiếu sáng.

Cầu Quay

Ít ai biết rằng, cách đây 114 năm, tại Hải Phòng, người Pháp từng xây dựng một cây cầu quay dành cho xe lửa. Mỗi khi tàu thuyền qua lại, cầu lại được quay.

Cầu dài 100 m, bắc qua sông Tam Bạc, nằm trên tuyến đường sắt Hải Phòng đi Hà Nội - Lào Cai và Vân Nam (Trung Quốc) do Công ty Hoả xa Đông Dương và Vân Nam của Pháp xây dựng. Thuở mới xây dựng, nó được gọi là cầu Xe lửa, nhưng người dân quen gọi là cầu Quay bởi cây cầu có thể quay dọc theo chiều sông cho thuyền bè qua lại.

Vẻ đẹp của cầu Quay khi hoàng hôn xuống. (Ảnh: Hồng Phong)

Trong chiến tranh phá hoại, khi máy bay Mỹ bắn phá ác liệt nhưng giao thông nơi đây vẫn được duy trì. Trải qua hơn trăm năm, chứng kiến biết bao thăng trầm trong lịch sử dân tộc, cầu Quay vẫn hiên ngang đứng đó, trở thành niềm tự hào của thành phố Hải Phòng.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại giữa hai quận Hồng Bàng và Lê Chân, giảm tải người và phương tiện qua cây cầu trăm tuổi này, năm 2013 Hải Phòng xây dựng cầu đường bộ Tam Bạc song song cầu Quay. Công trình từ thời Pháp thuộc chỉ còn phục vụ xe lửa và một số ít người đi xe đạp, xe máy.

Dù không còn hoạt động với chức năng quay, cầu Quay vẫn là một điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của thành phố Hải Phòng.

Cầu Rào 1

Bên cạnh cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Rào 1 cũng được xem là biểu tượng mới của Hải Phòng với kiến trúc hiện đại theo hình dáng “cánh sóng vươn xa”, mang ý nghĩa biểu tượng cho ý chí, khát vọng vươn xa của Hải Phòng theo định hướng phát triển kinh tế biển.

Cầu Rào 1 cũng được xem là biểu tượng mới của Hải Phòng với kiến trúc hiện đại theo hình dáng “cánh sóng vươn xa”. (Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa)

Cầu Rào 1 được xây mới ngay vị trí cầu cũ từ ngày 13/10/2020, thông xe dịp giáp Tết Nguyên Đán 2022, với mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Cầu vượt sông Lạch Tray, nối đường Phạm Văn Đồng và đường Lạch Tray.

Cầu chính có chiều dài 456 m, 6 làn xe, 2 làn dành cho người đi bộ (hoặc làn dừng khẩn cấp); bề rộng mặt cầu rộng 30,5 m; phần nhịp dẫn bờ phía quận Hải An và Ngô Quyền có chiều rộng mặt cầu 23,5 m.

Cây cầu này có điểm nhấn nổi bật với 3 bông hoa phượng đỏ khổng lồ bằng kim loại được lắp trên đỉnh vòm. Ở thành và dọc lan can cầu cũng được lắp 888 cánh hoa phượng đỏ bằng kim loại và trồng hoa giấy tím tạo cảnh quan thiên nhiên.

Hình tượng của “sóng” là ý tưởng thiết kế chủ đạo. So với những cây cầu khác có hệ thống lan can thẳng, nhưng tại dự án cầu Rào, lan can rời cũng được thiết kế theo hình vòm và thanh nối lan can cầu cũng được tạo hình của sóng biển.

Hệ thống đèn LED được lắp đặt dọc cầu và vòm thép, tạo nên hiệu ứng ánh sáng lung linh vào ban đêm.

Cầu Quang Thanh

Cầu Quang Thanh nối huyện An Lão, Hải Phòng với huyện Thanh Hà, Hải Dương qua sông Văn Úc được đưa vào sử dụng từ năm 2021.

Cầu có quy mô xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với chiều dài là 536m; bề rộng cầu 12m, gồm 10 nhịp, tải trọng thiết kế HL93, kích thước khoang thông thuyền là 50mx9,5m.

Cầu Quang Thanh nối huyện An Lão, Hải Phòng với huyện Thanh Hà, Hải Dương qua sông Văn Úc được đưa vào sử dụng từ năm 2021.

Cầu thiết kế 4 làn xe, gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Hai trụ cầu chính trên sông được thiết kế theo hình búp sen, có dây văng đỡ dầm. Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp I.

Trước đây, bến phà Quang Thanh từng là tuyến giao thông huyết mạch kết nối huyện An Lão, quận Kiến An, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng với thành phố Hải Dương, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Sau khi hoàn thành, cầu Quang Thanh thay thế phà Quang Thanh cũ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Qua đó, tạo sự liên kết giữa các vùng của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương; tạo điều kiện, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của hai địa phương.