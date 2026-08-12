28 tác phẩm tiêu biểu được trao giải Cuộc thi chính luận ngành Công Thương

(VTC News) -

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi năm nay nhận được 450 tác phẩm dự thi. Qua các vòng rà soát, chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 28 tác phẩm tiêu biểu để trao giải.

Đây là năm thứ ba Cuộc thi được tổ chức, từng bước khẳng định chất lượng và sức lan tỏa trong toàn ngành.

Các tác phẩm dự thi thuộc 5 thể loại gồm tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip, cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận, thể hiện và truyền tải nội dung chính luận.

Đánh giá về Cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức, ghi nhận chất lượng tác phẩm năm nay có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung phong phú, phương thức thể hiện đa dạng.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (ngoài cùng bên phải) và ông Lại Xuân Lâm (ngoài cùng bên trái), Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ trao giải cho các tác giả.

Theo Thứ trưởng, từ các tác phẩm báo chí điện tử, video clip đến những bài viết chính luận, bình luận, mỗi tác phẩm đều thể hiện góc nhìn và cách tiếp cận riêng, xuất phát từ thực tiễn công tác, học tập và lao động trong ngành Công Thương.

“Giá trị của Cuộc thi không chỉ nằm ở những giải thưởng, mà còn ở quá trình phát hiện, bồi dưỡng và lan tỏa những cây bút, những cách làm mới; qua đó đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng gắn bó sâu sắc hơn với thực tiễn của từng đơn vị, từng lĩnh vực, từng cán bộ, đảng viên và người lao động”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Ban Tổ chức cho biết, qua 3 mùa giải, Cuộc thi ngày càng khẳng định chất lượng và sức lan tỏa. Các đơn vị trong ngành tham gia với tinh thần trách nhiệm cao; nội dung tác phẩm từng bước bám sát các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, trong đó có Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Công tác chấm thi được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng thời có sự đối chiếu với các tác phẩm được lựa chọn gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

Đối với các tác giả đến từ cơ sở, Cuộc thi là diễn đàn để chuyển tải kinh nghiệm, góc nhìn chuyên môn và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quản lý thành các đề xuất, giải pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ những bài viết chính luận đến các sản phẩm phát thanh, truyền hình và video clip, các tác phẩm đã phản ánh nhiều góc nhìn về hoạt động công tác, học tập và lao động trong ngành Công Thương.

Qua đó, Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi chính luận mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những cây bút mới, khuyến khích cách làm sáng tạo, đồng thời đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực tiễn của từng đơn vị, lĩnh vực và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động.

Ban Tổ chức đánh giá, thông qua Cuộc thi, tinh thần chủ động, trách nhiệm và bản lĩnh của đội ngũ làm công tác Công Thương tiếp tục được thể hiện trên mặt trận tư tưởng.

Những tác phẩm được trao giải và các sản phẩm có chất lượng sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần mở rộng diễn đàn chính luận trong toàn ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới.