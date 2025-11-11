Vì sao chưa cưỡng chế 2 lô đất của thương binh nặng bị chiếm đoạt ở Hải Phòng?

(VTC News) -

Mới đây, Thi hành án dân sự TP Hải Phòng có văn bản trả lời Báo Điện tử VTC News về trường hợp gia đình thương binh nặng 1/4 Nguyễn Văn Vĩnh (Miếu Hai Xã, Lê Chân) bị chiếm đoạt 2 lô đất tại phường An Hải. Sự việc kéo dài 15 năm nhưng đến nay gia đình vẫn chưa đòi lại được 2 lô đất dù đã có quyết định cưỡng chế.

Hai lô đất của gia đình thương binh nặng 1/4 bị chiếm dụng 15 năm qua.

Theo Thi hành án dân sự TP Hải Phòng, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, ngày 11/1/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương (cũ) nhận được đơn yêu cầu thi hành án của ông Nguyễn Văn Vĩnh gửi kèm theo Bản án dân sự số 27 ngày 29/9/2021 của Tòa án Nhân dân huyện An Dương.

Tòa đã tuyên buộc vợ chồng bà Phạm Thanh Chinh và vợ chồng ông Nguyễn Đức Tường phải trả lại cho gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh 2 lô đất 30A và 30B đã chiếm đoạt trước đó.

Tháng 1/2022, Chi cục Thi hành án huyện An Dương ra 2 quyết định thi hành án yêu cầu gia đình ông Tường và bà Chinh phải trả lại phần diện tích đất đã lấn chiếm, đồng thời tháo dỡ các công trình xây dựng trên đó.

Tuy nhiên, khi Chấp hành viên của Chi cục đến bàn giao các quyết định thi hành án, họ không ký nhận biên bản.

Từ khi ra quyết định cho đến tháng 11/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương đã nhiều lần mời những người liên quan đến trụ sở Chi cục và UBND xã An Đồng để động viên, thuyết phục tự nguyện bàn giao tài sản nhưng hai gia đình trên đều vắng mặt không lý do, không hợp tác giải quyết. Vì vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương cùng các cơ quan chức năng thống nhất cưỡng chế thi hành án.

Để đảm bảo trình tự cưỡng chế, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương phối hợp với các cơ quan chuyên môn khảo sát, xác định mốc giới, đo vẽ lập sơ đồ hiện trạng tài sản. Thế nhưng trong 2 cuộc khảo sát, gia đình ông Tường và bà Chinh đều tỏ thái chống đối, lôi kéo đông người cản trở tổ công tác.

"Xác định đây là vụ việc có tính chất rất phức tạp. Người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, không hợp tác trong toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án ngay từ khi thông báo quyết định thi hành án, hành vi chiếm giữ tài sản có sự chuẩn bị chống đối quyết liệt, nhân thân các đương sự có mối quan hệ xã hội phức tạp, lôi kéo đông người tham gia.

Khi tiếp xúc người phải thi hành án có biểu hiện coi thường pháp luật, có lời nói lăng mạ chửi bới, đe dọa cán bộ làm việc và công tác xác minh tài sản thi hành án gặp rất nhiều khó khăn, liên quan nhiều cơ quan quản lý phối kết hợp cung cấp thông tin tài sản thi hành án", Thi hành án dân sự TP Hải Phòng thông tin.

Bên cạnh đó, theo Thi hành án dân sự TP Hải Phòng, các đương sự lấn chiếm đã xây dựng nhà, ăn ở sinh hoạt thời gian dài nên khi thực hiện cưỡng chế phải tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc, di chuyển tài sản đồ đạc sinh hoạt gia đình...

Việc này cần có các lực lượng, cơ quan chức năng có thẩm quyền tham gia, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi xảy ra chống đối.

Sau thời gian tạm hoãn, đến 24/10/2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương ban hành văn bản gửi Công an huyện An Dương về việc phối hợp thống nhất xây dựng kế hoạch và phương án bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự.

15 năm qua, ông Vĩnh gửi hàng loạt đơn từ đến cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa lấy lại được 2 lô đất bị chiếm dụng.

Tuy nhiên, do quá trình chuyển đổi An Dương từ huyện lên quận, sáp nhập cơ quan Thi hành án dân sự và chuyển đổi mô hình cơ quan Thi hành án dân sự 1 cấp từ 1/7; cùng với việc hợp nhất Chi cục Thi hành án dân sự An Dương và An Lão thành Phòng Thi hành án khu vực 2 trực thuộc TP Hải Phòng, nên việc tổ chức cưỡng chế bị ảnh hưởng.

Đơn vị này cũng khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2 đã và đang tiếp tục tổ chức thi hành án vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật.

Chấp hành viên Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Trưởng Thi hành án dân sự TP Hải Phòng báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố xem xét, phối hợp với lực lượng công an, viện kiểm sát, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để thống nhất phương án cưỡng chế, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự theo quy định pháp luật.