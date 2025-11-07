Chiếm 2 lô đất của thương binh nặng, còn đe dọa cán bộ thi hành án

(VTC News) -

Suốt 15 năm qua, dù nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng, thậm chí khởi kiện và đã có quyết định cưỡng chế, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1950, thương binh 1/4, trú tại Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vẫn chưa lấy lại được 2 lô đất bị chiếm giữ.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh bức xúc kể lại sự việc bị người lạ chiếm giữ 2 lô đất suốt 15 năm.

Ngang nhiên chiếm đất

Ông Vĩnh cho biết, gia đình ông có 2 lô đất tại thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương (cũ), nay thuộc phường An Hải, TP Hải Phòng. Lô thứ nhất thuộc thửa đất 30B, rộng 115m², đã được UBND huyện An Dương (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ngày 5/5/2003 mang tên vợ chồng ông Vĩnh.

Lô thứ 2 là của con trai ông, thuộc thửa đất số 30A (nằm sát cạnh lô đất 30B), rộng 90m² và cũng được cấp GCNQSDĐ vào tháng 5/2003.

“Năm 2010, tôi phát hiện chị Phạm Thanh Chinh cùng với hai người Nguyễn Đức Tường và Nguyễn Đức Cương (đều trú tại thôn Trang Quan) chiếm đoạt 2 lô đất của tôi để xây nhà và tường bao quanh. Thời điểm đó, An Dương đang là điểm nóng về đất đai", ông Vĩnh nói.

Hai lô đất nằm ở mặt góc đường lớn của gia đình ông Vĩnh bị kẻ xấu chiếm dụng, xây dựng nhà cấp 4 để ở và kinh doanh.

Năm 2011, ông gửi đơn đến chính quyền nhưng không được giải quyết, nên gia đình khởi kiện ra TAND huyện An Dương. Tòa đã tuyên buộc trả lại đất cho gia đình ông.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương cũng ban hành các quyết định cưỡng chế vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, đến nay 2 thửa đất vẫn bị những người trên chiếm dụng, xây nhà cấp 4 để mở cửa hàng cho thuê, sinh sống.

“Tôi là thương binh nặng hạng ¼ nên sức khỏe không được như những người bình thường, đến nay sức khoẻ càng ngày càng suy yếu (mắt chỉ còn 2% thị lực, gần như không nhìn thấy gì). Năm nay tôi đã 76 tuổi mà vẫn chưa lấy lại được tài sản của gia đình.

Tôi đã từng làm đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương 2 lần, tuy nhiên gia đình tôi vẫn chưa nhận được bất cứ sự can thiệp nào từ các cấp chính quyền”, ông Vĩnh chia sẻ.

Thi hành án ra sao?

Theo Bản án số 27 ngày 29/9/2021, TAND huyện An Dương (cũ) tuyên buộc bà Phạm Thanh Chinh và ông Nguyễn Đức Tường phải trả lại 2 lô đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh. Sau khi bản án có hiệu lực, gia đình ông Vĩnh gửi đơn đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương tổ chức cưỡng chế.

Ngày 18/1/2022, Chi cục Thi hành án ban hành các quyết định số 300 và 301, yêu cầu trả lại đất và tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Đến ngày 8/12/2022, cơ quan này tiếp tục có quyết định số 03 và 04 về cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, dù đã 3 năm trôi qua, việc thi hành án vẫn chưa được thực hiện trên thực tế.

“Chi cục Thi hành án huyện An Dương thụ lý hồ sơ, ra quyết định cưỡng chế thi hành án nhưng đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận lại được tài sản của mình. Tôi tha thiết mong được giúp đỡ, mong các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện bản án của TAND huyện An Dương và quyết định thi hành án của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện An Dương, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất trả lại 2 lô đất cho gia đình tôi”, ông Vĩnh tha thiết bày tỏ.

Lô đất nằm ngày góc ngã tư của Khu dân cư Trang Quan, phường An Hải (Hải Phòng), cơ quan thi hành án đã có quyết định cưỡng chế nhưng mới chỉ ở trên giấy.

Thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, đại diện UBND phường An Hải (Hải Phòng) cho biết, 2 lô đất của gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh nêu trên đã được TAND huyện An Dương (cũ) phán quyết, yêu cầu bà Phạm Thanh Chinh và ông Nguyễn Đức Tường phải trả lại cho gia đình ông Vĩnh.

Năm 2023, Chi cục Thi hành án huyện An Dương (cũ) đã mời đại diện UBND xã An Đồng (cũ) cùng TAND huyện An Dương tham gia cuộc họp bàn lên phương án cưỡng chế, bàn giao mặt bằng 2 lô đất bị chiếm đóng xây dựng trái phép nêu trên cho gia đình ông Vĩnh theo phán quyết của tòa.

“Sau đó không thấy triển khai gì tiếp và UBND xã cũng không nhận được thông tin gì từ Chi cục Thi hành án huyện An Dương”, vị đại diện UBND phường An Hải cho biết thêm.

Cũng theo đại diện UBND phường An Hải, 2 lô đất của gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh được UBND huyện An Dương (cũ) cấp đất theo diện cấp đất cho Nhân dân làm nhà ở từ năm 2003.

“Quan điểm của địa phương là muốn làm cho dứt điểm chứ không thể để họ cưỡng chiếm như thế này được”, vị đại diện chính quyền thông tin.

Liên quan vụ việc, theo Thi hành án dân sự TP Hải Phòng, Chi cục Thi hành án huyện An Dương đã ra quyết định thi hành án và nhiều lần mời những người liên quan đến trụ sở để động viên, thuyết phục tự nguyện bàn giao tài sản nhưng họ đều vắng mặt không có lý do, không hợp tác giải quyết.

Đặc biệt, cơ quan Thi hành án dân sự TP Hải Phòng xác định, đây là vụ việc có tính chất rất phức tạp. Người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, không hợp tác trong toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án ngay từ khi thông báo quyết định thi hành án.

Hành vi chiếm giữ tài sản có sự chuẩn bị chống đối quyết liệt, nhân thân các đương sự có mối quan hệ xã hội phức tạp, lôi kéo đông người tham gia, khi tiếp xúc người phải thi hành án có biểu hiện coi thường pháp luật, có lời nói lăng mạ chửi bới, đe dọa cán bộ làm việc.

