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Xuất bản ngày 03/07/2026 06:56 AM
Cập nhật lúc 07:00 AM ngày 03/07/2026

705 xã, phường được nghiên cứu sáp nhập: Căn cứ xác định ra sao?

Anh Văn
Anh Văn
(VTC News) -

Chính phủ định hướng sáp nhập đơn vị hành chính xã không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ bám sát các yếu tố đặc thù văn hóa, truyền thống lịch sử, dân tộc, tôn giáo, địa lý.

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Cho biết hiện vẫn còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, Phó Thủ tướng lưu ý việc sắp xếp vẫn phải bám sát những yêu cầu cơ bản, đó là phải phù hợp với đặc thù về văn hóa, lịch sử, truyền thống, dân tộc, tôn giáo, địa lý.

Hiện nay, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính xã, phường được quy định rõ tại Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Về tiêu chuẩn của xã:

Tiêu chíXã miền núiXã ở hải đảoCác xã còn lại
Quy mô dân sốTừ 5.000 người trở lênTừ 2.500 người trở lênTừ 16.000 người trở lên
Diện tích tự nhiênTừ 100 km² trở lênTừ 15 km² trở lênTừ 30 km² trở lên

Về tiêu chuẩn của phường:

Tiêu chíYêu cầu
Quy mô dân sốTừ 21.000 người trở lên
Diện tích tự nhiênTừ 5,5 km² trở lên
Vị trí, chức năngLà trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch hoặc định hướng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Tỷ lệ dân số đô thịTừ 50% trở lên
Thu - chi ngân sáchTỷ lệ thu/chi từ 100% trở lên
Cơ cấu kinh tếCông nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm từ 70% GRDP
Lao động phi nông nghiệpTừ 70% trở lên
Thu nhập bình quân đầu người trên nămCao hơn mức bình quân của tỉnh, thành phố trong 3 năm gần nhất
Tỷ lệ hộ nghèoThấp hơn mức bình quân của tỉnh, thành phố trong 3 năm gần nhất

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quy định một số trường hợp được áp dụng tiêu chuẩn riêng đối với đơn vị hành chính nông thôn có yếu tố đặc thù.

Theo đó, các xã miền núi có từ 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc có đường biên giới quốc gia trên đất liền được áp dụng mức tối thiểu về quy mô dân số bằng 50% so với quy định chung. Cứ tăng thêm 10% dân số là người dân tộc thiểu số thì mức tiêu chuẩn tối thiểu tiếp tục được giảm thêm 5%.

Đối với xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển được cơ quan có thẩm quyền công nhận, mức tối thiểu về quy mô dân số cũng bằng 50% so với tiêu chuẩn áp dụng đối với các xã thông thường.

Riêng các xã thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, mức tối thiểu của tiêu chuẩn diện tích tự nhiên của tỉnh bằng 50% mức quy định, của xã bằng 70% mức quy định.

Trường hợp một đơn vị hành chính có nhiều yếu tố đặc thù cùng lúc thì mỗi tiêu chuẩn chỉ được áp dụng một mức ưu tiên, không cộng dồn các mức giảm.

Sau sắp xếp, hiện cả nước hiện có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh; 3.321 đơn vị hành chính cấp xã gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu; đồng thời kết thúc hoạt động của 696 cấp huyện.

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