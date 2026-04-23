Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ trong vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội", từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại một số khu vực trong Vành đai 1.

Giai đoạn 1 (từ 1/7 đến 31/12), Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm.

Ở vùng đệm bao quanh phố Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố cổ sẽ thực hiện cấm xe ô tô trên 16 chỗ theo khung giờ: Sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hàng ngày.

Vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm bao gồm 11 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Đối với khu vực này, Hà Nội sẽ cấm toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải.

Khu vực Hà Nội dự kiến triển khai vùng phát thải thấp từ ngày 1/7.

Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 18h - 24h thứ Sáu, từ 6h - 24h thứ Bảy và Chủ nhật.

Trong 3 tháng, từ 1/7 đến ngày 1/10, người dân trong khu vực thí điểm sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch:

Xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Xe ô tô (trên và dưới 16 chỗ) sử dụng nhiên liệu hóa thạch: Khí thải phải đạt mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ (QCVN 85:2025/BNNMT).

Các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn bị cấm toàn bộ trong khu vực.

Giai đoạn 2 (từ 1/1/2027 đến 31/12/2027), Hà Nội sẽ mở rộng phạm vi thí điểm sang phường Cửa Nam, bên cạnh khu vực lõi của phường Hoàn Kiếm.

Phạm vi mở rộng gồm 14 tuyến phố như: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn.

Giai đoạn 3 (từ 1/1/2028 đến 31/12/2029), vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng trên toàn bộ khu vực Vành đai 1, với diện tích hơn 26 km², chu vi khoảng 25 km và dân số khoảng 625.000 người.

Phạm vi bao gồm 9 phường, được bao quanh bởi các tuyến đường như: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi và Cầu Giấy.