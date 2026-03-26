Giới đầu tư ngóng chờ căn hộ sở hữu lâu dài tại đô thị biển lớn nhất Vũng Tàu

Cú hích hạ tầng và bài toán khan hiếm quỹ đất ven biển

Nền tảng du lịch và hệ thống hạ tầng được nâng cấp mạnh mẽ gần đây đang biến Vũng Tàu thành “thỏi nam châm” hấp dẫn nhà đầu tư.

Nhìn vào bản đồ quy hoạch hạ tầng phía Nam, hiếm địa phương nào sở hữu "kiềng ba chân" vững chắc như Vũng Tàu (TP.HCM) hiện tại. Sự cộng hưởng từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp sửa thông xe, kết hợp cùng siêu dự án Sân bay Quốc tế Long Thành dự kiến vận hành giai đoạn 1 vào năm 2026 và một loạt tuyến đường kết nối khác, đang rút ngắn khoảng cách địa lý và mở toang cánh cửa đón dòng khách quốc tế khổng lồ.

Giới chuyên gia nhận định, khi các trục xương sống giao thông hoàn thiện, Vũng Tàu sẽ không chỉ là “điểm nghỉ dưỡng cuối tuần” của TP.HCM mà sẽ trở thành trung tâm du lịch, cửa ngõ logistics tầm cỡ khu vực với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải liền kề.

Tổ hợp căn hộ Beacon Tower nằm tại tâm điểm phát triển hạ tầng giao thông, du lịch phía Nam. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Thế nhưng, trái ngược với sức nóng hạ tầng là sự cạn kiệt của quỹ đất sạch ven biển, đặc biệt là khu vực Bãi Sau – cung đường du lịch sầm uất và đắt giá nhất thành phố.

“Suốt nhiều năm qua, thị trường vắng bóng những dự án căn hộ mặt biển có pháp lý chuẩn chỉnh. Quy hoạch của thành phố trước và sau khi sáp nhập đòi hỏi các chủ đầu tư bất động sản phải phát triển dự án lớn, đồng bộ về tiện ích”, anh Hoàng Tuấn, một môi giới lâu năm tại địa bàn đánh giá.

Cũng vì vậy, mới đây thông tin Sun Group chuẩn bị ra mắt tổ hợp căn hộ Beacon Tower nằm trong đại đô thị biển Blanca City đã ngay lập tức tạo nên một cơn địa chấn trong giới đầu tư, được xem là giải tỏa “cơn khát” về một sản phẩm vừa có giá trị nghỉ dưỡng, vừa là tài sản tích sản bền vững.

Blanca City và dấu ấn "All-in-one" của Sun Group tại tọa độ vàng

Nằm kiêu hãnh tại mặt tiền đường 3/2 – trục đường huyết mạch kết nối thẳng vào trung tâm thành phố, Beacon Tower sở hữu vị trí "tựa phố hướng hải" mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng khao khát. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để chạm tay vào sóng biển Bãi Sau, đối diện với tổ hợp giải trí Sun World quy mô bậc nhất Đông Nam Bộ. Đây là vị trí tâm điểm của mọi kết nối, nơi giao thoa giữa nhịp sống đô thị sôi động và không gian nghỉ dưỡng tĩnh tại.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu – Aqua Aventure tâm điểm du lịch mới tại Bãi Sau. Ảnh: Ánh Dương

Sự khác biệt của Beacon Tower không chỉ nằm ở vị trí mà còn ở triết lý phát triển "All-in-one" (tất cả trong một) của Sun Group. Là một phần của Blanca City – đô thị biển giải trí lớn nhất Vũng Tàu, dự án được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái đẳng cấp từ trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất Việt Nam, chuỗi khách sạn quốc tế cho đến công viên nước Sun World và hệ thống 8 công viên nội khu.

Theo hé lộ đến hiện tại, riêng tại Beacon Tower, chuẩn sống thượng lưu được định nghĩa lại bằng hệ tiện ích nội khu đặc quyền, gồm hồ bơi tiêu chuẩn Olympic 50m, hồ bơi trẻ em, hệ thống bồn sục Jacuzzi hiện đại, quầy bar bên hồ và lounge sang trọng. Đặc biệt, đài ngắm cảnh trên cao mang đến tầm nhìn "kép" độc bản: một bên là sự mênh mông rực rỡ của biển cả, một bên là ánh đèn lung linh của phố thị Vũng Tàu về đêm.

Giá trị thực và tiềm năng khai thác đa cực của dòng sản phẩm hiếm

Trong đầu tư bất động sản, yếu tố pháp lý luôn là “kim chỉ nam”. Việc Beacon Tower nắm quỹ đất sở hữu lâu dài ngay sát mặt biển là một lợi thế tuyệt đối, biến mỗi căn hộ thành một “tài sản truyền đời” giá trị tăng dần theo thời gian. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển tại các điểm đến nổi bật như Vũng Tàu gần như đã bị lấp đầy, những sản phẩm có tính thanh khoản cao và pháp lý vững chắc luôn là mục tiêu săn đón hàng đầu của giới nhà giàu và các nhà đầu tư sành sỏi.

Beacon Tower sở hữu vị trí "tựa phố hướng hải". Ảnh phối cảnh: Sun Property

Nếu như dòng căn hộ Blanca trước đó cũng thuộc quần thể của Sun Group từng khuấy động thị trường bởi vị trí, tầm nhìn biển và khả năng khai thác ấn tượng từ du lịch Vũng Tàu thì Beacon Tower còn mang lại giá trị vượt trội hơn.

Bên cạnh pháp lý thuận lợi, khả năng khai thác của Beacon cũng vô cùng linh hoạt, đáp ứng trọn mọi nhu cầu từ ở thực, nghỉ dưỡng đến cho thuê. Với sự bùng nổ của ngành du lịch và sự dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia làm việc trong lĩnh vực logistics, dầu khí tại Vũng Tàu, nhu cầu thuê căn hộ cao cấp dài hạn đang tăng cao kỷ lục. Beacon Tower không chỉ mang lại dòng tiền ổn định từ việc cho khách du lịch thuê ngắn ngày mà còn là lựa chọn hàng đầu cho phân khúc thuê dài hạn nhờ hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế.

Các căn hộ Beacon đón trọn nhịp sống, giao thương sôi động tại Blanca City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Sự xuất hiện của Beacon Tower tại Blanca City là lời giải hoàn hảo cho bài toán đầu tư tại thị trường phía Nam. Giữa một thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ, những sản phẩm hội tụ đủ các yếu tố: chủ đầu tư uy tín, vị trí đắc địa, tiện ích hoàn chỉnh và pháp lý lâu dài như Beacon Tower chính là “viên ngọc quý” bảo chứng cho sự thịnh vượng và tầm nhìn chiến lược của những chủ nhân tương lai. Đây không chỉ đơn thuần là mua một căn hộ, mà là sở hữu một tấm vé ưu tiên bước vào kỷ nguyên bùng nổ mới của đô thị biển thuộc TPHCM.