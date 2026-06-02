Danh tính kẻ cầm dao tấn công phụ nữ, chống trả công an ở Hải Phòng

Lực lượng chức năng ngăn chặn, bắt giữ kẻ côn đồ tấn công người phụ nữ trên đường phố Hải Phòng lúc rạng sáng.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, cơ quan công an đã xác định được kẻ cầm dao gây thương tích cho người phụ nữ đang đi xe máy trên đường Lạch Tray lúc rạng sáng ngày 2/6 là Phan Tuấn Hưng (SN 1980, trú tại số 193 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng).

Kẻ côn đồ cầm hung khí tấn công người phụ nữ trên đường phố.

Trước đó, khoảng 2h45' ngày 2/6, tại khu vực trước nhà số 116 Lạch Tray (khu vực giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân, TP Hải Phòng), Phan Tuấn Hưng cầm dao gây thương tích cho người phụ nữ đang đi xe máy trên đường.

Theo hình ảnh trong clip ghi lại, trên tuyến đường Lạch Tray (thuộc địa phận phường Lê Chân, TP Hải Phòng), kẻ côn đồ cầm vật giống dao bầu đâm, chém một phụ nữ, mặc cho nạn nhân không có khả năng phản kháng hay chống cự mà chỉ biết giãy giụa, né tránh.

Trong khi đó, nhiều người dân có mặt chứng kiến vụ việc nhưng không có động thái ngăn chặn. Chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt phối hợp với người dân, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ mới khống chế, bắt giữ được kẻ côn đồ này.

Một người đàn ông sử dụng bình xịt khí CO2 ngăn chặn kẻ côn đồ tấn công người phụ nữ.

Bước đầu công an xác định, sau khi uống rượu say, kẻ côn đồ nêu trên đã cầm hung khí tấn công người phụ nữ đi đường. Giữa 2 người này không quen biết hay mâu thuẫn gì. Công an cũng đã test nhanh, kẻ côn đồ không dương tính với ma túy.

Hiện, Công an phường Gia Viên đã bắt giữ Phan Tuấn Hưng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố giải quyết vụ việc.