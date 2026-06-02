Chặn hơn 1.000 website phim, truyện, truyền hình lậu trong một tháng

Sáng 2/6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện 38 của Thủ tướng về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trước đó, ngày 5/5, Thủ tướng ban hành Công điện 38 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, tính đến ngày 30/5, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh.

Trong đó, 1.616 vụ đã bị xử lý hành chính với tổng số tiền xử phạt gần 17,9 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý lên tới hơn 115,5 tỷ đồng. Có trên 1.600 tổ chức, cá nhân bị xử lý theo quy định của pháp luật.

"Đáng chú ý, công tác đấu tranh với vi phạm trên môi trường số đã được tăng cường mạnh mẽ. Các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập đối với 1.073 trang website vi phạm, gồm 263 website phim lậu, 177 website truyện lậu, 612 website truyền hình trái phép và 21 website bán hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", ông Hoàng Minh nêu rõ.

Bên cạnh xử lý hành chính, các biện pháp hình sự cũng được áp dụng quyết liệt. Cụ thể, các cơ quan chức năng đã khởi tố 44 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 43 vụ án đã được phê duyệt quyết định khởi tố; 5 vụ án đã được truy tố; 4 vụ được tòa án thụ lý và đưa ra xét xử với 4 bị can.

Xét theo từng nhóm đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, các vụ vi phạm về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tiếp tục chiếm tỷ lệ áp đảo. Trong tổng số vụ xử lý hành chính, có 1.587 vụ liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, chiếm hơn 98% tổng số vụ việc bị xử lý. Các vụ vi phạm về quyền tác giả và quyền liên quan là 27 vụ; các đối tượng sở hữu trí tuệ khác là 2 vụ.

Đối với xử lý hình sự, các cơ quan chức năng đã khởi tố 7 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Báo cáo cũng chỉ rõ, Bộ Công an phát hiện, điều tra và xác minh 148 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý 128 vụ việc, trong đó khởi tố 44 vụ án hình sự. Đặc biệt, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây vi phạm nghiêm trọng trên môi trường mạng, trong đó có các trang website phát sóng bóng đá trái phép như CakhiaTV, Rakhoi TV. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm bị thu giữ hơn 28 tỷ đồng.

Bộ Công Thương cùng các địa phương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Kết quả, 1.520 vụ vi phạm về sở hữu công nghiệp, chủ yếu là giả mạo nhãn hiệu, đã bị xử lý; số tiền xử phạt hành chính đạt trên 15 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý hơn 12 tỷ đồng.

Đáng chú ý, so với tháng 5/2025, số vụ xử lý tăng 370,6%, cao gấp 4,7 lần; số tiền xử phạt tăng 314,8%; trị giá tang vật bị xử lý tăng 827,5%, vượt xa mục tiêu tăng tối thiểu 20% được giao tại Công điện 38.

Một số địa phương ghi nhận kết quả nổi bật như: Hà Nội xử lý 340 vụ việc, TP.HCM xử lý 234 vụ. Riêng hai địa phương này đã xử lý 574 vụ, chiếm khoảng 35,6% tổng số vụ việc được xử lý trên toàn quốc.

Mở đợt cao điểm mới, tăng ít nhất 20% số vụ xử lý vi phạm so với 2025

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thẳng thắn chỉ rõ, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. So với yêu cầu đặt ra, công tác bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đợt cao điểm vừa qua là bước tập dượt quan trọng để các bộ, ngành và địa phương nhận diện rõ hơn các khó khăn, vướng mắc, từ đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực thực thi và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục mở đợt cao điểm mới, rà soát toàn diện tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt hơn nữa đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các bộ, ngành và địa phương phải xây dựng hoặc rà soát, bổ sung kế hoạch hành động cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện và rõ kết quả đầu ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống phấn đấu nâng số vụ phát hiện, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ tăng ít nhất 20% so với năm 2025 trên tất cả các khâu từ thanh tra, kiểm tra, xử lý hành chính đến điều tra, truy tố và xét xử hình sự.

"Đây không chỉ là yêu cầu trong nước mà còn là cơ sở để Việt Nam chứng minh với các đối tác quốc tế về quyết tâm và hiệu quả thực chất trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo đảm tính răn đe; rà soát, sửa đổi các nghị định, thông tư hiện hành còn bất cập hoặc chưa rõ ràng. Trong năm 2026 phải cơ bản hoàn thành việc nhận diện toàn bộ các bất cập về thể chế để xây dựng lộ trình sửa đổi phù hợp.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo hướng toàn diện, đầy đủ, hiện đại, cập nhật thường xuyên và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan (phấn đấu đưa hệ thống này vào vận hành trong năm 2026).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xử lý nghiêm các hành vi sao chép, sử dụng, khai thác trái phép tác phẩm, chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình; ngăn chặn hiệu quả tình trạng phát tán nội dung vi phạm trên môi trường mạng.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý triệt để các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường áp dụng biện pháp hình sự đối với các vụ việc đủ điều kiện khởi tố nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Bộ Công Thương cần tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn trọng điểm. Tập trung đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử…