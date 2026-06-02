Khám phá ẩm thực Mexico qua âm nhạc

(VTC News) -

Tại Mexico, người ta thường nói "Bản sắc chúng ta là những gì chúng ta ăn", vì vậy, nhân dịp này, chúng tôi muốn mời bạn đến nhà chúng tôi, cụ thể là vào bếp, ngồi xuống bàn ăn và cùng thưởng thức những món ăn ngon, hòa mình vào âm nhạc du dương, những món ăn gắn liền với bản sắc ẩm thực của người Mexico; một bản sắc được thừa hưởng từ thời kỳ tiền Tây Ban Nha.

Để bắt đầu buổi gặp mặt này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một trong những nguyên liệu đặc trưng nhất của ẩm thực Mexico: ngô.

Khám phá cuộc sống và bản chất của người dân Mexico.

Từ thời xa xưa, thậm chí trước khi người châu Âu đến, ngô đã là lương thực chính và nguồn năng lượng chủ yếu cho người dân. Khi chúng ta cùng chuẩn bị cho bữa tiệc thịnh soạn này, hãy lắng nghe nhóm Mez-me, một nhóm nhạc có nhịp điệu, âm thanh và nguồn cảm hứng bắt nguồn từ văn hóa châu Mỹ. Các thành viên của nhóm sử dụng các nhạc cụ tiền Tây Ban Nha chưa bị ảnh hưởng bởi văn hóa châu Âu.

Hãy cùng lắng nghe: Cipactli, do Mez-me trình diễn.

Ngô, không chỉ đơn thuần là thực phẩm, còn là yếu tố văn hóa, tôn giáo và bản sắc, với hơn 600 cách chế biến khác nhau, bao gồm bánh tortilla, tamales, atole và pozole.

Mexico có hơn 60 giống ngô bản địa, rất cần thiết cho sản xuất lương thực ở nhiều vùng miền.

Để thưởng thức trọn vẹn những món ăn này, sao chúng ta không cùng lắng nghe những giai điệu với sự thể hiện của Pedro Infante, một trong những biểu tượng quan trọng nhất của dòng nhạc ranchera, một thể loại âm nhạc truyền thống của Mexico ra đời ở các vùng nông thôn, đặc biệt là các trang trại và thị trấn ở miền trung và bắc đất nước.

Bài hát mà chúng ta sẽ nghe có tên là: Deja que salga la luna - Hãy để trăng lên.

Nhắc đến Mexico là nhắc đến món mole, hỗn hợp các nguyên liệu bản địa như ớt và ca cao, trộn với các loại gia vị du nhập từ châu Âu và châu Á.

Mole là một trong những món ăn phức tạp và tiêu biểu nhất của ẩm thực Mexico, loại nước sốt đặc sệt được làm từ các loại ớt, gia vị, hạt, quả hạch và, trong nhiều phiên bản, có cả sô cô la. Quá trình chuẩn bị món ăn này là một nghi thức kết hợp kỹ thuật, sự kiên nhẫn và truyền thống.

Những món ăn gắn liền với bản sắc ẩm thực của người Mexico.

Mỗi gia đình đều có công thức làm món mole riêng, phản ánh ký ức sống động trong chiếc thìa gỗ dùng để khuấy, trong ký ức về giọng nói của bà ngoại: "Thử xem, hơi thiếu một chút muối."

Ở Mexico, món mole báo hiệu một dịp kỷ niệm; nếu có món mole trên bàn, điều gì đó quan trọng sắp xảy ra: đám cưới, lễ rửa tội, sinh nhật, buổi họp mặt.

Hãy cùng thêm chút nhịp điệu vào khoảnh khắc này, hãy lắng nghe bài hát: La cumbia del Mole, do Lila Downs trình bày, một trong những đại diện hàng đầu của nhạc pop Mexico.

Ở Mexico, chúng tôi có câu nói, “Nếu không cay thì không ngon”, và dù câu nói đó không phải lúc nào cũng đúng theo nghĩa đen, nhưng ớt là một phần thiết yếu trong bản sắc ẩm thực của chúng tôi. Chúng đã được trồng trọt trên mảnh đất này hàng nghìn năm và là một phần của lịch sử, văn hóa và bữa ăn hàng ngày của chúng tôi.

Nhưng nói nhỏ với nhau nhé, có đúng là đồ ăn của chúng tôi rất cay không? Có lúc cay, có lúc không cay lắm.

Vì vậy, khi đến thăm Mexico, đừng sợ ớt. Hãy bắt đầu từ từ, hỏi "món này cay đến mức nào?", và hãy mạnh dạn khám phá lý do tại sao ớt lại là linh hồn cay nồng của nền ẩm thực chúng tôi.

Giờ đây, chúng tôi mời bạn lắng nghe Lucha Villa, một ca sĩ người Mexico với giọng hát mạnh mẽ và giàu cảm xúc, một trong những đại diện quan trọng nhất của dòng nhạc ranchera.

Bài hát mà bạn sắp nghe có tên là: Juro que nunca volveré (Tôi thề sẽ không bao giờ trở lại).

Một nguyên liệu khác không thể thiếu trên bàn ăn của chúng ta là nopal, một loại xương rồng ăn được, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Xương rồng Nopal không chỉ ngon mà còn hỗ trợ tiêu hóa và giúp duy trì sự cân bằng của cơ thể.

Vùng đất Mexico của chúng tôi rất lý tưởng cho sự phát triển của loài xương rồng này, nhờ vào đất đai màu mỡ và thoát nước tốt, khí hậu đa dạng kết hợp giữa nóng và khô hạn, cùng với những cơn mưa theo mùa giúp cây xương rồng luôn khỏe mạnh và mọng nước.

Ở Mexico, chúng tôi sử dụng nó theo hàng ngàn cách. Hương vị tươi mát, hơi chua của nó phù hợp với hầu hết mọi món ăn, và mỗi vùng miền của đất nước lại có nét đặc trưng riêng; do đó, nó được coi là trái tim xanh của nền ẩm thực chúng tôi.

Và để thưởng thức cùng món salad xương rồng ngon tuyệt, hãy cùng lắng nghe bài hát: Tierra Mestiza, do El Ensamble Tierra Mestiza trình bày, một nhóm nhạc chuyên phổ biến âm nhạc hòa tấu Mexico và Mỹ Latinh.

Một loại thực phẩm khác không thể thiếu trên bàn ăn của chúng tôi là cacao. Một nguyên liệu đã gắn bó với người Mexico từ thời tiền Tây Ban Nha và vẫn mang lại nụ cười trên khuôn mặt chúng tôi cho đến ngày nay.

Từ hạt của cây ca cao, chúng ta chiết xuất ra sô cô la mà tất cả chúng ta đều biết. Một loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, khoáng chất và năng lượng tự nhiên, hoàn hảo để bắt đầu một ngày mới hoặc chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt với gia đình.

Trong văn hóa Mexico, cacao không chỉ là thức ăn mà còn là cái cớ để sum họp. Pha một ly sô cô la nóng thơm ngon hay một món tráng miệng từ cacao là khoảnh khắc sum họp, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện. Người Mexico cổ đại coi nó là "thức ăn của các vị thần", có khả năng mang lại sức mạnh, niềm vui và sức sống.

Và để khởi động, hãy cùng nhún nhảy theo điệu nhạc của Ernesto Anaya và Eugenia León, hai nghệ sĩ tài năng của dòng nhạc Mexico. Bài hát có tên là "Vuela, vuela Gavilán" (Bay, bay, Chim ưng), trích từ album "Huapangueando".

Ở Mexico, người ta thường nghe câu: "Ăn đậu với bạn bè thì ngon hơn ăn thịt một mình." Câu nói này tóm gọn cách các gia đình Mexico coi trọng một đĩa đậu được chia sẻ với những người thân yêu hơn là thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn một mình.

Đậu là những hạt nhỏ, ăn được, mọc ở gốc cây ngô. Chúng luôn có mặt trong mọi bữa ăn như một nguồn cung cấp protein và năng lượng thiết yếu.

Đã đến lúc ngồi xuống và thưởng thức một đĩa đậu nóng hổi thơm ngon cùng với những giai điệu nhạc son. Hãy cùng lắng nghe bài "El Butaquito" của ban nhạc Citadino Son.

Cách ăn uống của người dân Mexico rất đa dạng tùy thuộc vào từng vùng miền. Nguyên liệu và món ăn khác nhau tùy thuộc vào khí hậu, tài nguyên thiên nhiên sẵn có và truyền thống văn hóa của mỗi khu vực.

Cũng giống như ẩm thực, âm nhạc lan truyền từ vùng này sang vùng khác, chia sẻ nhịp điệu và âm thanh của nó.

Một ví dụ điển hình là nhóm nhạc mà chúng ta sẽ nghe tiếp theo, Los Camperos de Valles, bộ ba nhạc sĩ và ca sĩ đến từ vùng Huasteca, một khu vực trải dài qua 6 tiểu bang: San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro và Puebla.

Bài hát mà chúng ta sẽ nghe có tên là El gusto, phần trình bày của nó sử dụng kỹ thuật thanh nhạc được gọi là falsetto, mà bạn có thể nhận ra khi ca sĩ nâng cao giọng lên rất nhiều để đạt được những nốt rất cao, tạo ra âm thanh sáng và mạnh mẽ.

Chúng tôi hy vọng bạn thích nó!

Như vậy, chúng ta đã đến hồi kết của chương trình này, chương trình nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ hơn về sự đa dạng âm nhạc, âm sắc và văn hóa hiện hữu ở Mexico.

Ở đây, chúng tôi thích chia sẻ ẩm thực của mình với gia đình, bạn bè và những người đến thăm vùng đất của chúng tôi và muốn trải nghiệm cảm giác sống ở một đất nước tràn ngập hương vị, mùi thơm, màu sắc và niềm vui.

Ẩm thực định nghĩa chúng tôi: chúng tôi là sự kết hợp giữa truyền thống, sự giao thoa và tinh thần phản kháng được gói gọn trong một món ăn.

Chúng tôi hy vọng bạn đã có một chuyến đi thú vị qua Mexico. Để tạm biệt, chúng tôi xin chia sẻ một bài hát sẽ khiến bạn nhún nhảy theo điệu nhạc. Bài hát do nhóm nhạc Mexico-Mỹ, La Santa Cecilia trình bày, có tựa đề: La Negra.

Hãy nhớ rằng bạn luôn được chào đón ở Mexico! Hẹn gặp lại sớm.