Dự kiến lịch công bố điểm thi lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

(VTC News) -

Sau khi kỳ thi lớp 10 kết thúc, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ triển khai khâu làm phách bài thi trong hai ngày 3 và 4/6. Từ ngày 5/6, đội ngũ giám khảo chính thức bắt đầu chấm thi.

Về thời gian công bố điểm thi lớp 10, theo Sở GD&ĐT TP.HCM sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc (tức sau 12/6), Sở GD&ĐT mới thực hiện ráp phách, lên điểm và công bố.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, toàn bộ bài thi của thí sinh được tập trung về khu vực 1 (TP.HCM cũ) để tổ chức chấm.

Lực lượng giám khảo là giáo viên THCS và THPT đến từ cả ba khu vực được huy động tham gia công tác chấm thi.

Trong đó, các giám khảo đang công tác tại khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) sẽ được bố trí nơi ăn ở tại khu vực 1 nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm học 2026 - 2027.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6, với hơn 150.000 thí sinh đăng ký dự thi. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay sau khi TP.HCM thực hiện sáp nhập địa giới hành chính.

Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục TP.HCM bố trí 242 điểm thi với tổng cộng 6.443 phòng thi tại 3 khu vực. Trong đó, có 226 điểm thi thường với 5.914 phòng thi và 16 điểm thi chuyên với 529 phòng thi.

Thành phố cũng huy động gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi, gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo điểm thi, trên 2.900 nhân viên phục vụ và 726 cán bộ công an trực tại các điểm thi.

Sau khi công bố điểm thi, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, đồng thời hoàn tất hồ sơ nhập học tại trường theo thời gian quy định.

Những trường hợp không trúng tuyển lớp chuyên, lớp tích hợp hoặc trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học đúng hạn sẽ được chuyển sang xét tuyển theo 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường đã đăng ký trước đó.

Tiếp theo, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 thường. Theo quy định, học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó và mỗi thí sinh chỉ được trúng tuyển vào một trường duy nhất.