Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa hè tại Phú Mỹ Hưng

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 được tổ chức tại Công viên P2, khu đô thị Phú Mỹ Hưng với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến hàng loạt hoạt động vui chơi, vận động, sáng tạo và khám phá dành cho trẻ em.

Được tổ chức thường niên suốt 15 năm qua, chương trình đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều gia đình tại TP.HCM mỗi dịp hè. Năm nay, ngày hội tiếp tục mang đến một không gian trải nghiệm đa sắc màu, nơi trẻ em có thể vừa vui chơi, vừa học hỏi và phát triển kỹ năng thông qua các hoạt động sáng tạo khoa học, nghệ thuật, công nghệ, vận động và khám phá thiên nhiên.

Không gian trải nghiệm với nhiều sản phẩm dinh dưỡng đa dạng của Vinamilk sẵn sàng chào đón các bé cùng các bậc phụ huynh tại Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em”. (Ảnh: Vi Nam)

Là thương hiệu gắn bó với nhiều thế hệ gia đình Việt Nam, Vinamilk tiếp tục đồng hành cùng chương trình với mong muốn góp phần tạo nên một sân chơi ý nghĩa để trẻ em được vận động, trải nghiệm và phát triển toàn diện trong dịp hè.

Tại sự kiện, Vinamilk mang đến nhiều sản phẩm quen thuộc dành cho trẻ em và gia đình như sữa tươi Vinamilk 100%, sữa tươi tiệt trùng Green Farm A2, thạch phô mai que cao canxi SUSU, sữa chua uống - sữa trái cây SUSU, kem Gelato, … cùng nhiều giải pháp dinh dưỡng dành cho trẻ em ở nhiều độ tuổi như Dielac Gold, Dielac Grow, Dielac Grow Plus, Optimum Gold, Optimum Colos, Optimum A2 Pro+ và Ridielac, ...

Nhiều gia đình ghé thăm và thưởng thức các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk tại không gian trải nghiệm của thương hiệu quốc dân này. (Ảnh: Vi Nam)

Không chỉ mang đến mang đến những sản phẩm dinh dưỡng mát lành, Vinamilk còn mang đến khu vui chơi với các hoạt động trải nghiệm thú vị, giúp phụ huynh và trẻ em có thêm cơ hội tìm hiểu về dinh dưỡng trong không khí vui tươi của ngày hội.

Không gian này cũng trở thành điểm dừng chân của nhiều gia đình sau khi tham gia các hoạt động vận động và khám phá tại chương trình. Tại đây, phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ, trong khi các em nhỏ được tham gia những hoạt động tương tác nhẹ nhàng và nhận những phần quà hấp dẫn.

Khu vui chơi của Vinamilk với các trò chơi thú vị và những phần quà đáng yêu đặc biệt thu hút phụ huynh và các bé. (Ảnh: Vi Nam)

Theo bà Lê Thị Trâm Anh, Trưởng Bộ phận Truyền thông Marketing Vinamilk, việc đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng dành cho trẻ em là một sứ mệnh trong hành trình bền bỉ phụng sự khát vọng Việt của Vinamilk trong 50 năm qua nhằm góp phần chăm sóc và nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

“Vinamilk tin rằng sự phát triển của trẻ em không chỉ đến từ dinh dưỡng mà còn từ môi trường sống, học tập và vui chơi lành mạnh. Thông qua những hoạt động cộng đồng như Ngày hội ‘Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em’, chúng tôi mong muốn góp phần tạo thêm nhiều cơ hội để các em được khám phá, trải nghiệm và phát triển toàn diện trong những năm tháng đầu đời.”

Với tinh thần “chơi để học”, các hoạt động cho trẻ em tại chương trình nhằm khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo và tinh thần khám phá. (Ảnh: Vi Nam)

Trong suốt 50 năm đồng hành cùng các gia đình Việt Nam, Vinamilk không chỉ tập trung vào việc phát triển các sản phẩm dinh dưỡng mà còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hướng đến trẻ em trên cả nước. Từ các chương trình chăm sóc dinh dưỡng học đường, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đến những sân chơi dành cho trẻ em, Vinamilk duy trì sự hiện diện trong nhiều hoạt động gắn bó với sự phát triển của thế hệ tương lai.

Bà Lê Thị Trâm Anh, Trưởng Bộ phận Truyền thông Marketing Vinamilk (thứ 2 từ trái qua), nhận kỷ niệm chương của chương trình. (Ảnh: Vi Nam)

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí trên nền tảng số, những sân chơi khuyến khích vận động, tương tác trực tiếp và trải nghiệm thực tế vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Không chỉ mang đến niềm vui trong dịp hè, các hoạt động như Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” còn góp phần tạo thêm cơ hội để trẻ phát triển kỹ năng, sự tự tin và tinh thần khám phá thông qua những trải nghiệm gần gũi với cuộc sống.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp như Vinamilk cùng nhiều đơn vị khác tại chương trình cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em, từ dinh dưỡng, giáo dục đến các hoạt động vui chơi và trải nghiệm. Những đóng góp này góp phần tạo nên môi trường thuận lợi để trẻ em được học hỏi, kết nối và tận hưởng một tuổi thơ nhiều niềm vui.