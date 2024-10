Giết 2 con trâu, 6 người bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kon Plông (Kon Tum) đã ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can về hành vi giết 2 con trâu của người dân rồi xẻ lấy thịt.

Cụ thể: Phạm Ngọc Vinh (SN 1984), A Thương (SN 2001), Đinh Văn Quý (SN 2004), A Lê (SN 2008), A Dương (SN 2010) bị khởi tố về tội Hủy hoại tài sản; Đinh Văn Đắc (SN 1979) bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với 6 bị can.

Trước đó, anh A Lấu (trú tại thôn Kon Du, xã Măng Cành, huyện Kon Plông), phát hiện đàn trâu của gia đình bị thiếu nên tổ chức tìm kiếm tại khu vực thôn Măng Krí, Ngọk Tem, huyện Kon Plông.

Qua tìm kiếm, anh Lấu phát hiện có 2 con trâu đã bị xẻ thịt nên trình báo Công an xã Ngọk Tem. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, vượt thẩm quyền giải quyết, Công an xã Ngọk Tem đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Kon Plông.

Quá trình điều tra, Công an huyện Kon Plông xác định, 2 con trâu bị giết là do Phạm Ngọc Vinh, A Thương, Đinh Văn Quý, A Lê và A Dương đã dùng đoạn cây lồ ô vót nhọn đâm chết, thiệt hại hơn 18 triệu đồng. Trong đó có một con trâu của anh A Lấu và một con trâu của bà Y Beng (người cùng địa phương).

Sau khi giết trâu, những người này bỏ nguyên lại hiện trường.

Đinh Văn Đắc khi biết được sự việc đã lén lút đến xẻ và chiếm đoạt số thịt trâu, giá trị 7,6 triệu đồng. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”.

Với những người còn lại là Phạm Ngọc Vinh, A Thương, Đinh Văn Quý, A Lê và A Dương mặc dù không xẻ lấy thịt, không có mục đích chiếm đoạt nhưng đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cơ quan chức năng xác định đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kon Plông đang điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.