Giấy in tiền hỏng gồm những loại nào?

Cụ thể, Thông tư 02/2014/TT-NHNN quy định:

- “Giấy in tiền hỏng” là các loại giấy in tiền không đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể:

a) Giấy bị lỗi trong quá trình sản xuất, đóng gói và vận chuyển của nhà cung cấp như không đảm bảo các thông số kỹ thuật (về kích thước, chất lượng...) bị ẩm, kết dính, bị rách, mất góc;

b) Giấy bị hỏng trong quá trình bảo quản như bị nhãn do độ ẩm cao, bị ướt, bị rách không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để in;

c) Giấy bị hỏng trong quá trình in do lỗi của thiết bị, lỗi vận hành máy móc như bị rách, bị quấn lô, nghiền nát, bị dây bẩn;

d) Giấy đã in bị hỏng loại ra tại các công đoạn sản xuất do không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

đ) Giấy in tiền hỏng do những nguyên nhân khác.

Trong quá trình sản xuất tiền tệ, giấy in tiền hỏng là những tờ giấy không đạt tiêu chuẩn chất lượng và bị loại bỏ trước khi tiền được phát hành ra thị trường. Giấy in tiền hỏng bao gồm nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào nguyên nhân dẫn đến việc tờ giấy không đạt yêu cầu. Dưới đây là một số loại giấy in tiền hỏng phổ biến.

Đầu tiên, giấy in tiền hỏng có thể bị lỗi do chất liệu giấy. Tiền tệ được in trên loại giấy đặc biệt có độ bền cao và chứa các yếu tố bảo mật. Nếu chất liệu giấy không đạt tiêu chuẩn về độ bền, độ dày hoặc có những vết bẩn, vết xước, thì tờ giấy sẽ bị loại bỏ.

Thứ hai, lỗi in ấn cũng là một nguyên nhân phổ biến dẫn đến giấy in tiền hỏng. Trong quá trình in tiền, có thể xảy ra các sai sót như in lệch, màu sắc không đều, hoặc thiếu các chi tiết bảo mật. Những lỗi này làm cho tờ tiền không đạt tiêu chuẩn chất lượng và không thể được sử dụng.

Thứ ba, giấy in tiền hỏng có thể do lỗi kỹ thuật trong quá trình gia công. Các lỗi này bao gồm việc cắt giấy không đều, các cạnh giấy bị sứt mẻ hoặc tờ giấy bị gập, nhăn trong quá trình sản xuất. Những lỗi kỹ thuật này cũng khiến tờ giấy không đủ tiêu chuẩn để trở thành tiền tệ lưu hành.

Cuối cùng, giấy in tiền hỏng còn bao gồm những tờ giấy bị lỗi về mặt bảo mật. Tiền tệ thường chứa các yếu tố bảo mật như dải bảo mật, hình chìm, và các chi tiết in nổi để ngăn chặn việc làm giả. Nếu các yếu tố bảo mật này không được in đầy đủ hoặc sai sót, tờ giấy sẽ bị loại bỏ.

Nhìn chung, giấy in tiền hỏng bao gồm nhiều loại lỗi khác nhau, từ chất liệu giấy, quá trình in ấn, gia công đến các yếu tố bảo mật. Việc kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất tiền tệ giúp đảm bảo rằng chỉ những tờ tiền đạt tiêu chuẩn cao nhất mới được phát hành ra thị trường. Những tờ giấy không đạt yêu cầu sẽ bị loại bỏ và tiêu hủy để đảm bảo tính an toàn và bảo mật của hệ thống tài chính.