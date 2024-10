Giấy in tiền hỏng là gì?

(VTC News) -

Giấy in tiền hỏng, một thuật ngữ có lẽ không mấy quen thuộc với đa số người dân, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất tiền tệ.

Trước hết, giấy in tiền hỏng là những tờ giấy được sử dụng trong quá trình sản xuất tiền tệ nhưng vì lý do nào đó không đạt tiêu chuẩn chất lượng để trở thành tờ tiền hoàn chỉnh. Điều này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ lỗi kỹ thuật trong máy móc, sai sót trong quá trình in ấn, cho đến những vết bẩn, vết xước trên bề mặt giấy. Khi phát hiện những lỗi này, các tờ giấy không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ và được coi là giấy in tiền hỏng.

Công tác kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất tiền tệ rất nghiêm ngặt. Mỗi tờ tiền khi được in ấn phải trải qua nhiều bước kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng không có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Việc kiểm tra này không chỉ dừng lại ở việc phát hiện lỗi mà còn đảm bảo rằng mọi yếu tố an ninh trên tờ tiền đều hoàn hảo. Các yếu tố này bao gồm hình ảnh, màu sắc, ký hiệu và các đặc điểm bảo mật khác như dải bảo mật, hình chìm và các chi tiết in nổi. Chỉ cần một trong số các yếu tố này không đạt yêu cầu, tờ tiền đó sẽ bị loại bỏ.

Việc loại bỏ giấy in tiền hỏng cũng đòi hỏi sự quản lý nghiêm ngặt. Tại các nhà máy in tiền, giấy in tiền hỏng thường được kiểm đếm và ghi lại trước khi tiêu hủy. Quá trình tiêu hủy phải tuân thủ các quy định an toàn và bảo mật để đảm bảo rằng các tờ giấy không đạt tiêu chuẩn không thể bị lợi dụng hoặc sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Thông thường, giấy in tiền hỏng sẽ bị cắt nhỏ, nghiền nát hoặc đốt cháy dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Mặc dù giấy in tiền hỏng không thể sử dụng được trong giao dịch hàng ngày nhưng chúng lại có giá trị nhất định trong các hoạt động nghiên cứu và giáo dục. Chúng có thể được sử dụng làm tài liệu giảng dạy trong các khóa học về công nghệ in ấn, bảo mật tiền tệ và các lĩnh vực liên quan.

Ngoài ra, giấy in tiền hỏng còn có thể trở thành vật liệu nghiên cứu để cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng in ấn trong tương lai.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định rõ ràng xoay quanh nội dung trên. Thông tư 02/2014/TT-NHNN quy định:

- “Giấy in tiền hỏng” là các loại giấy in tiền không đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể:

a) Giấy bị lỗi trong quá trình sản xuất, đóng gói và vận chuyển của nhà cung cấp như không đảm bảo các thông số kỹ thuật (về kích thước, chất lượng,...) bị ẩm, kết dính, bị rách, mất góc;

b) Giấy bị hỏng trong quá trình bảo quản như bị nhãn do độ ẩm cao, bị ướt, bị rách không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để in;

c) Giấy bị hỏng trong quá trình in do lỗi của thiết bị, lỗi vận hành máy móc như bị rách, bị quấn lô, nghiền nát, bị dây bẩn;

d) Giấy đã in bị hỏng loại ra tại các công đoạn sản xuất do không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

đ) Giấy in tiền hỏng do những nguyên nhân khác.