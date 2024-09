Gian lận tuổi, SLNA bị thu hồi cúp vô địch U11 Quốc gia 2024

(VTC News) -

Tối 9/9, VFF ra liên tiếp nhiều án phạt liên quan đến bê bối gian lận tuổi của đội Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở giải U11 toàn quốc 2024.

Theo đó phạt U11 SLNA 10 triệu đồng và cấm đội U11 Sông Lam Nghệ An tham gia các giải Bóng đá do VFF tổ chức trong thời hạn 2 năm do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định; vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải bóng đá U11 toàn quốc 2024. Đồng thời thu hồi danh hiệu, Cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội Sông Lam Nghệ An tại giải bóng đá U11 toàn quốc 2024.

Sông Lam Nghệ An bị thu hồi danh hiệu vô địch giải U11 Quốc gia.

Thông tin cầu thủ SLNA gian lận tuổi ở giải trẻ quốc gia gây xôn xao dư luận hồi tháng 7/2024. Một số nguồn tin phản ánh cầu thủ trẻ tên B.V.B của đội bóng xứ Nghệ đã 12 tuổi khi tham dự giải vô địch U9 toàn quốc và giành chức vô địch năm 2022.

Tại giải U11 toàn quốc 2024, cầu thủ B.V.B vẫn tiếp tục tham dự và thi đấu nổi bật. Tuy nhiên, có thông tin rằng B (quê Hà Tĩnh) sinh năm 2010, tức là đã 14 tuổi. Một số bạn bè, phụ huynh cho biết B.V.B từng theo học lớp 3 tại Hà Tĩnh vào năm học 2018//2019.

Ngoài án phạt dành cho CLB Sông Lam Nghệ An, VFF tiếp tục phạt các cá nhân như trưởng đoàn và HLV trưởng của đội bóng trẻ xứ Nghệ.

"Cấm làm nhiệm vụ đối với ông Trần Quang Dũng, Trưởng đoàn đội U11 Sông Lam Nghệ An tham gia các giải Bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong thời hạn 02 năm do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định; vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải bóng đá U11 toàn quốc 2024", quyết định số 625 ghi.

Án phạt tương tự cũng được dành cho ông Nguyễn Quang Thọ - HLV trưởng U11 Sông Lam Nghệ An.

Ở vòng chung kết U11 toàn quốc 2024, thầy trò ông Nguyễn Quang Thọ thi đấu thuyết phục và giành cúp vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh ở trận chung kết.