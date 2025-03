Nhận định bóng đá Bình Dương vs Phù Đổng Ninh Bình: Tiến Linh đấu Hoàng Đức

(VTC News) -

Tâm điểm của vòng tứ kết cúp Quốc gia 2024/25 là cuộc đọ sức giữa Phù Đổng Ninh Bình và Bình Dương. Ở trận đấu này, đội chủ nhà Bình Dương không được sử dụng ngoại binh do đối thủ đến từ giải hạng Nhất. Để so bì về lực lượng nội binh, Phù Đổng Ninh Bình không thua thiệt là bao so với đội chủ nhà.

Ở trận đấu này, Bình Dương có thể tung vào sân đội hình với đầy đủ cầu thủ chất lượng nhất như Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào, Quế Ngọc Hải hay Võ Hoàng Minh Khoa. Tuy nhiên, huấn luyện viên Công Mạnh hẳn phải có sự điều chỉnh phù hợp khi các ngoại binh không được thi đấu.

Nguyễn Hoàng Đức sẽ đối đầu với Nguyễn Tiến Linh.

Vị trí hộ công sẽ được giao cho Nguyễn Hải Huy, trung vệ đá chính có thể là Trần Đình Khương cùng Quế Ngọc Hải. Nguyễn Trần Việt Cường sẽ được đẩy cao chơi như tiền đạo mục tiêu. Cầu thủ sinh năm 2000 đang thi đấu rất hay trong thời gian gần đây. Những cầu thủ trẻ như Bùi Vĩ Hào hay Võ Minh Trọng cần tận dụng cơ hội để thể hiện mình.

Bình Dương hiểu rằng họ vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho mục tiêu vô địch V.League. Nhưng ở đấu trường Cúp Quốc gia, mọi chuyện hoàn toàn khác. Trong một trận đấu cụ thể theo hình thức loại trực tiếp, bất kì đội bóng hùng mạnh nào cũng có thể nhận trận thua.

Bên kia chiến tuyến, Phù Đổng Ninh Bình chẳng ngại gì mà không hướng tới mục tiêu vô địch cúp Quốc gia. Chuỗi 10 trận thắng ở giải hạng Nhất đảm bảo cho họ 1 suất lên hạng trực tiếp. Dĩ nhiên, với mức đầu tư rất lớn hồi đầu mùa giải, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy mong muốn nhiều hơn ở các cầu thủ của mình.

Nhưng phải làm khách trên sân Bình Dương chưa bao giờ dễ dàng với bất kì đối thủ nào. Ninh Bình cần tận dụng tối da khả năng của Nguyễn Hoàng Đức. Anh cũng sẽ có dịp đối đầu với chính đồng đội Nguyễn Tiến Linh. Cuộc đọ sức giữa Quả bóng Vàng và Bạc Việt Nam năm 2024 sẽ hâm nóng trận đấu trên sân Gò Đậu.

Dự đoán: Bình Dương 2-1 Ninh Bình

Đội hình ra sân:

Bình Dương: Minh Toàn, Tùng Quốc, Ngọc Hải, Đình Khương, Minh Trọng, Thành Nhân, Hải Huy, Minh Khoa, Việt Cường, Tiến Linh, Vĩ Hào.

Phù Đổng Ninh Bình: Văn Lâm, Hải Đức, Hữu Tuấn, Văn Hiếu, Anh Quân, Trọng Long, Hoàng Đức, Ngọc Hà, Quốc Việt, Gia Hưng, Thanh Bình.