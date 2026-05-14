Bóng đá trẻ Việt Nam chứng kiến điều chưa từng có

(VTC News) -

Năm 2026 chứng kiến một dấu mốc đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử, hai đội tuyển trẻ cùng đứng đầu bảng tại các giải châu Á trong cùng một năm. Sau thành tích của U23 Việt Nam hồi tháng 1, đến lượt U17 Việt Nam tạo nên cột mốc đáng nhớ tại giải U17 châu Á 2026.

Ngày 13/1, U23 Việt Nam đứng đầu bảng A giải U23 châu Á 2026 sau chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội khi đó trở thành đội tuyển Việt Nam đầu tiên đánh bại đại diện của Ả Rập Xê Út tại giải đấu chính thức. Đồng thời, U23 Việt Nam cũng lần đầu tiên toàn thắng vòng bảng ở sân chơi châu Á và tiến vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng.

U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng giải châu Á và tiến vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng.

Lần đầu tiên U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng tại giải U23 châu Á, cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam vào vòng tứ kết với ngôi nhất bảng.

Ngay cả thế hệ vàng từng tạo nên kỳ tích Thường Châu năm 2018 với những Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải cũng chưa từng làm được điều này. Khi đó, U23 Việt Nam đi tiếp với vị trí nhì bảng D trước khi tạo nên hành trình lịch sử tới trận chung kết.

Bốn tháng sau cột mốc của U23 Việt Nam, bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục đón thêm một dấu son mới ở cấp độ châu lục. Sáng 14/5, U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C để giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á 2026 với tư cách đội nhất bảng.

Thành tích này đồng thời giúp thầy trò HLV Cristiano Roland đoạt suất tham dự U17 World Cup, sau những lần lỡ hẹn đáng tiếc trước đây.

Ở cấp độ U17, các cầu thủ trẻ đã xuất sắc vượt qua đội bóng mạnh Hàn Quốc để giữ vị trí nhất bảng C.

Hành trình của U17 Việt Nam thậm chí còn mang nhiều cảm xúc hơn khi đội bóng của HLV Cristiano Roland bị U17 UAE chọc thủng lưới ngay từ giây thứ 16. Nhận bàn thua sớm nhưng U17 Việt Nam không hề nao núng, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội vẫn bình tĩnh kiểm soát trận đấu và lật ngược tình thế. Bản lĩnh của các cầu thủ trẻ giúp U17 Việt Nam xuất sắc vượt qua Hàn Quốc - đội bóng được đánh giá cao nhất tại giải đấu - để giữ ngôi nhất bảng C.

Trước khi bước vào U17 châu Á 2026, đại diện của bóng đá Việt Nam từng gây tiếng vang khi giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á. Với chiến thắng 3-0 trước Malaysia trong trận chung kết, Việt Nam vượt qua cả Thái Lan và Australia để trở thành đội giàu thành tích nhất lịch sử giải Đông Nam Á với 4 lần vô địch giải đấu.