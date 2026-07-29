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Xuất bản ngày 29/07/2026 01:16 PM
Xuất bản ngày 29/07/2026 01:16 PM

Chuyện tình kỳ lạ của cặp đôi U90: Không hẹn tương lai, chỉ mong mai còn gặp lại

(VTC News) -

Ở tuổi ngoài 80, khi nhiều người đã thôi nhắc đến tình yêu, ông Lưu Bách Chế và bà Nguyễn Ngọc Cầm vẫn viết tiếp câu chuyện hạnh phúc theo cách riêng của mình.

Phan Quỳnh
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