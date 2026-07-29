Chuyện tình kỳ lạ của cặp đôi U90: Không hẹn tương lai, chỉ mong mai còn gặp lại

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh phải kết hợp chặt chẽ giữa pháp quyền, đạo đức và niềm tin xã hội, từng bước hình thành ‘trật tự tự thân’ của xã hội, nơi người dân tự giác điều chỉnh hành vi trên cơ sở pháp luật.
Trung ương yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể, kết quả đầu ra, tiến độ xử lý công việc và sự tín nhiệm của Nhân dân, thực hiện nghiêm nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống”.
Phạm vi Nhà nước thu hồi đất cũng sẽ được quy định chặt chẽ hơn, chỉ thực hiện trong trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
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