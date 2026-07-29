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Chuyện tình kỳ lạ của cặp đôi U90: Không hẹn tương lai, chỉ mong mai còn gặp lại Ở tuổi ngoài 80, khi nhiều người đã thôi nhắc đến tình yêu, ông Lưu Bách Chế và bà Nguyễn Ngọc Cầm vẫn viết tiếp câu chuyện hạnh phúc theo cách riêng của mình.

Nghiên cứu chính sách thuế cao hơn với đất bỏ hoang Trung ương yêu cầu nghiên cứu chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, nhà không đưa vào sử dụng nhằm chống đầu cơ, lành mạnh hoá thị trường bất động sản.

Kiên quyết loại bỏ tư tưởng 'thuận cán bộ, khổ Nhân dân' Đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính để phục vụ Nhân dân tốt hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiên quyết loại bỏ tư tưởng "thuận cán bộ, khổ Nhân dân".

Giá cà phê hôm nay 29/7: Robusta và Arabica lên cao nhất 2 tuần Giá cà phê hôm nay 29/7 đồng loạt tăng mạnh trên sàn giao dịch quốc tế nối dài đà phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp.

Đội tuyển Việt Nam chung bảng Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, Philippines và Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10.

Hình thành ‘trật tự tự thân’ xã hội, người dân tự giác điều chỉnh hành vi Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh phải kết hợp chặt chẽ giữa pháp quyền, đạo đức và niềm tin xã hội, từng bước hình thành ‘trật tự tự thân’ của xã hội, nơi người dân tự giác điều chỉnh hành vi trên cơ sở pháp luật.

Khan dầu diesel cục bộ, không loại trừ một số doanh nghiệp bán cầm chừng Liên quan đến việc nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu phản ánh tình trạng khó nhập, thiếu dầu diesel, Cục trưởng Trần Hữu Linh cho biết nguồn cung tổng thể vẫn bảo đảm.

Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, nhà đầu tư nên chọn vàng hay cổ phiếu? Trong bối cảnh tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết chọn kênh đầu tư nào, đặc biệt cân nhắc giữa vàng và chứng khoán.

Cán bộ sẽ được bố trí theo phương châm 'có vào, có ra, có lên, có xuống' Trung ương yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể, kết quả đầu ra, tiến độ xử lý công việc và sự tín nhiệm của Nhân dân, thực hiện nghiêm nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống”.

Chỉ thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết, vì lợi ích quốc gia, công cộng Phạm vi Nhà nước thu hồi đất cũng sẽ được quy định chặt chẽ hơn, chỉ thực hiện trong trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Người đi xe đạp quay clip tố ô tô 'chạy láo', không ngờ chính mình bị phạt nặng Gửi clip cho cảnh sát tố cáo ô tô vượt quá sát mình, người đi xe đạp không ngờ clip đó khiến chính anh bị phạt tới 42 triệu đồng.

Cảnh đổ nát ở miền Nam Nhật Bản sau trận động đất 7,1 độ richter Trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra tại miền Nam Nhật Bản khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và gây hư hại nhà cửa, đường sá.

Xử phạt tài xế ô tô đầu kéo lấn sang làn ngược chiều để vượt xe Tài xế P.T.N. lái ô tô đầu kéo ngang nhiên lấn sang làn ngược chiều để vượt, mặc cho xe đối diện có thể rơi vào tình huống nguy hiểm khi xảy ra tai nạn.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt vi phạm tại dự án sân bay Long Thành Thanh tra chỉ ra loạt thiếu sót, vi phạm từ khâu phê duyệt dự án, đấu thầu đến thi công, nghiệm thu… trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.