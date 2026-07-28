Lượt 3 Giải U16 nữ VĐQG 2026: Phong Phú Hà Nam giành 3 điểm

(VTC News) -

Màn đối đầu giữa các ứng viên vô địch lại được định đoạt bởi những sai lầm cá nhân trong điều kiện sân trơn bóng ướt.

Phút 22, từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải, hàng phòng ngự Hà Nội không thể kiểm soát bóng và để Lê Bảo Trâm dứt điểm ở cự li chưa tới 2 mét ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam. Khoảnh khắc này giúp Phong Phú Hà Nam chơi thăng hoa hơn còn Hà Nội ít nhiều gặp áp lực tâm lý.

Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) giành chiến thắng.

4 phút sau, thủ môn bên phía Hà Nội mắc sai lầm bắt hụt bóng sau cú đá phạt góc của đối phương. Khánh Chi lại sút ở khoảng cách quá gần và bàn thắng thứ hai đến với Phong Phú Hà Nam. Cơn ác mộng của đội bóng thủ đô chưa dừng lại. Phút 30, Thanh Tâm sút xa từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vượt qua tầm tay thủ môn của Hà Nội và mang về bàn thắng thứ ba.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Phong Phú Hà Nam chủ động chơi chắc chắn và kiểm soát tốt thế trận. Dù cả hai đội đều tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng không bên nào tận dụng thành công. Không có thêm bàn thắng nào được ghi và trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho Phong Phú Hà Nam.

Ở trận đấu còn lại của lượt 3, Sơn La bước vào cuộc đối đầu với TP.HCM với quyết tâm rất cao. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Lường Văn Chuyên chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, TP.HCM lựa chọn lối chơi phòng ngự, chờ cơ hội phản công.

Bước sang hiệp 2, Sơn La ghi liên tiếp 3 bàn thắng và tạo nên bất ngờ lớn. Đến những phút cuối trận, Sơn La khép lại màn trình diễn ấn tượng bằng bàn thắng thứ tư, cũng từ một tình huống đá phạt, qua đó ấn định chiến thắng 4-0 trước TP.HCM.