Sắp có 'Lạng Sơn Corner' giữa lòng Hà Nội

(VTC News) -

Đến với “Lạng Sơn Corner” hay còn gọi là “Góc xứ Lạng”, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hàng chục sản phẩm đặc trưng đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn. Từ những món ăn đã trở thành thương hiệu của xứ Lạng như khau nhục, lạp xưởng, thịt lợn sấy, ba chỉ gác bếp, bánh ngải, bánh cốc mò, măng ớt, đến các sản phẩm OCOP mang giá trị gia tăng cao như trà hoa hồi, trà lá ổi rừng, trà mâm xôi bầu đất, tinh dầu hồi, tinh dầu quế, tinh bột mác mật, các sản phẩm từ thạch đen, tất cả đều mang theo câu chuyện về điều kiện tự nhiên, nghề truyền thống và sự sáng tạo của người dân vùng biên.

Đặc biệt, đúng vào thời điểm bước vào vụ thu hoạch, những trái na Lạng Sơn tươi ngon sẽ được đưa từ vườn đến trực tiếp Không gian 62 Tràng Tiền để phục vụ người tiêu dùng Hà Nội. Bên cạnh đó là nhiều nông sản đặc hữu như hoa hồi, quế, chám đen, rau dớn, cùng các sản phẩm chế biến từ mắc ca, mác mật và thạch đen - những mặt hàng đang từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường nhờ chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Đến với “Góc xứ Lạng”, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hàng chục sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn.

Không gian trải nghiệm cũng sẽ mang đến cho khách tham quan cơ hội trực tiếp thưởng thức sản phẩm, gặp gỡ các chủ thể sản xuất và lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi đặc sản. Mỗi sản phẩm không chỉ phản ánh lợi thế về tài nguyên và khí hậu của Lạng Sơn mà còn thể hiện nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã và từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.

Tiếp nối định hướng đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả môi trường truyền thống và môi trường số, chương trình sẽ tổ chức các phiên livestream bán hàng trên nền tảng TikTok Shop với sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP của Lạng Sơn.

Thông qua các phiên phát sóng, nhiều sản phẩm tiêu biểu như khau nhục, bột thạch đen, bún ngô, măng ớt, trà diếp cá, trà hoa hồi, tinh bột mác mật, tinh bột hoa hồi, gối thảo mộc, muối ngâm chân và na Lạng Sơn sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng trên cả nước. Không chỉ mang đến cơ hội mua sắm thuận tiện, hoạt động livestream còn giúp các doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, mở rộng tệp khách hàng, phát triển thương hiệu trên nền tảng số và nâng cao năng lực bán hàng đa kênh.

Qua 10 kỳ tổ chức, “Sức sống hàng Việt” mở thêm cơ hội để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng theo phương thức hiện đại, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Qua 10 kỳ tổ chức, “Sức sống hàng Việt” đang từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp với thương mại điện tử, tạo cầu nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng. Chương trình không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản vùng miền mà còn mở thêm cơ hội để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng theo phương thức hiện đại, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Với chủ đề “Lạng Sơn Corner”, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 10 hứa hẹn mang đến cho người dân Thủ đô một hành trình khám phá giàu bản sắc, nơi những hương vị đặc trưng của núi rừng Đông Bắc được tái hiện sinh động giữa trung tâm Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất của Lạng Sơn quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu và đưa nhiều đặc sản của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường trong nước theo hướng hiện đại, bền vững.

“Lạng Sơn Corner” sẽ được mở cửa bắt đầu từ 10 giờ ngày 31/7 và kéo dài đến 21 giờ ngày 2/8 tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.