(VTC News) -

Thời tiết Nam Bộ hôm nay mưa dông chiếm ưu thế

Theo dự báo, thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, mưa xuất hiện tại nhiều địa phương. Trong ngày, nhiều nơi có mưa vừa và dông, một số khu vực ghi nhận mưa to đến rất to, đặc biệt vào chiều và tối khi đối lưu phát triển mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26°C, mang lại cảm giác khá mát mẻ vào sáng sớm và ban đêm. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32°C, một số nơi vượt 32°C. Mặc dù nền nhiệt không quá cao, độ ẩm trong không khí luôn ở mức lớn nên cảm giác oi bức vẫn có thể xuất hiện trước khi mưa xảy ra.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục duy trì trên toàn khu vực, góp phần đưa lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền, làm gia tăng khả năng hình thành mây đối lưu và mưa dông.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 30/7: Mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to

TP.HCM có mưa vừa, cục bộ mưa rất to

Tại TP.HCM, thời tiết trong ngày tiếp tục nhiều mây với mưa xuất hiện ở nhiều thời điểm. Thành phố có khả năng xảy ra mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các tuyến đường thấp, khu vực trũng và những điểm thường xuyên ngập khi mưa lớn.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24-26°C, trong khi mức cao nhất khoảng 30-32°C. Điều kiện thời tiết khá dễ chịu so với những đợt nắng nóng kéo dài, song việc mưa xảy ra bất chợt có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại và các hoạt động ngoài trời.

Người dân TP.HCM nên chuẩn bị áo mưa, kiểm tra tình trạng giao thông trước khi di chuyển vào giờ cao điểm và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh các khu vực ngập nước.

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông

Cùng với mưa lớn, cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông ở Nam Bộ và TP.HCM có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây thiệt hại cho cây cối, công trình, hệ thống điện và ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc cột điện khi có dông. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng khi tầm nhìn bị hạn chế và không nên đi qua các tuyến đường ngập sâu để tránh nguy cơ mất an toàn.

Đối với các hộ dân ở khu vực thấp trũng, cần chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố mái nhà và thu dọn các vật dụng ngoài trời nhằm hạn chế thiệt hại nếu xuất hiện gió mạnh.

Mưa giúp hạ nhiệt nhưng tiềm ẩn nguy cơ ngập úng

Những đợt mưa liên tiếp trong những ngày gần đây giúp nền nhiệt tại Nam Bộ giảm đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các đô thị lớn, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động sắp xếp lịch trình làm việc, học tập và di chuyển. Đồng thời, các địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lớn nhằm triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với ngập úng và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nhìn chung, thời tiết miền Nam hôm nay 30/7 diễn biến theo xu hướng nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông xuất hiện trên diện rộng, một số nơi có mưa rất to. Nền nhiệt dao động từ 23-32°C, không còn quá nóng nhưng độ ẩm vẫn ở mức cao.

Người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông, đồng thời chủ động theo dõi các bản tin dự báo mới nhất để đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và đi lại.