Lọ penicillin và lời hứa đưa đồng đội trở về của bác sĩ quân y

Được gọi là "độc sỹ" bởi những mưu kế không chừa đường lui, Giả Hủ có năng lực sinh tồn cực mạnh, di huấn của ông giúp gia tộc thoát diệt vong khi thời thế thay đổi.
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Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 30/7 nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to, thời tiết dịu hơn những ngày nắng nóng trước.
Sáng 30/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.090 USD/ounce, tăng 73 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Đau quặn hạ sườn phải kèm sốt cao, cụ ông Campuchia sang Việt Nam cấp cứu vì sỏi túi mật, bác sĩ bất ngờ phát hiện thêm khối u gan lớn trên nền xơ gan.
Lúc 6h ngày 30/7, giá dầu WTI đứng ở mức 84,40 USD/thùng, tăng 1,83 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 90,74 USD/thùng, tăng 6,65 USD/thùng.
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