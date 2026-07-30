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Mưu sỹ của Tào Tháo có năng lực sinh tồn mạnh nhất Tam Quốc, thoát họa diệt tộc Được gọi là "độc sỹ" bởi những mưu kế không chừa đường lui, Giả Hủ có năng lực sinh tồn cực mạnh, di huấn của ông giúp gia tộc thoát diệt vong khi thời thế thay đổi.

Lọ penicillin và lời hứa đưa đồng đội trở về của bác sĩ quân y Mang trong mình nhiều mảnh đạn, bác sĩ quân y Trần Văn Bản vẫn bền bỉ trở lại chiến trường xưa, để thực hiện lời hứa đưa đồng đội về với gia đình.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 30/7: Mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 30/7 nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to, thời tiết dịu hơn những ngày nắng nóng trước.

Giá vàng hôm nay 30/7: Quay đầu đi lên sát ngưỡng 4.100 USD/ounce Sáng 30/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.090 USD/ounce, tăng 73 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Sang Việt Nam cấp cứu vì đau sỏi mật, cụ ông Campuchia phát hiện thêm khối u gan Đau quặn hạ sườn phải kèm sốt cao, cụ ông Campuchia sang Việt Nam cấp cứu vì sỏi túi mật, bác sĩ bất ngờ phát hiện thêm khối u gan lớn trên nền xơ gan.

Giá xăng dầu hôm nay 30/7: Quay đầu tăng mạnh Lúc 6h ngày 30/7, giá dầu WTI đứng ở mức 84,40 USD/thùng, tăng 1,83 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 90,74 USD/thùng, tăng 6,65 USD/thùng.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 30/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu cùng nhiều thương hiệu khác hôm nay 30/7/2026.

1kg dây thép gai được bao nhiêu mét? Khi mua vật tư xây dựng, người tiêu dùng thường vấp phải rào cản về đo lường, trong đó một trong những câu hỏi thường gặp là 1kg dây thép gai bằng bao nhiêu mét.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 30/7: Nhiều nơi có mưa dông, cục bộ mưa to Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 30/7 Từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đều xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi.

Sự thật môn võ quan trọng nhất của Thiếu Lâm Tự, không phải Dịch Cân Kinh Thứ được xem là "trấn sơn tuyệt kỹ" của chùa Thiếu Lâm không phải Dịch Cân Kinh, La Hán Quyền hay 72 tuyệt kỹ nổi tiếng trong tiểu thuyết võ hiệp.

Lối thoát duy nhất bị bóp nghẹt: Kênh đào Suez có cứu nổi cơn khát dầu châu Á? Kênh đào Suez đang trở thành một trong những lối thoát chính còn lại cho dầu thô vùng Vịnh đến châu Á, dù hành trình dài hơn và tốn kém hơn.

Chi phí xây nhà mái Thái 1 tầng 3 phòng ngủ 100m² bao nhiêu? Chi phí xây nhà mái Thái 1 tầng 3 phòng ngủ 100m² phụ thuộc vào vật liệu, thiết kế và phương án thi công...

Lê Giang Patrik: 3 năm rưỡi ở Việt Nam học được nhiều hơn 30 năm ở châu Âu Thủ môn Patrik Lê Giang kể về hành trình hơn ba năm chờ khoác áo tuyển Việt Nam, vượt rào cản từ FIFA và thời gian thích nghi với môi trường bóng đá.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đấu Singapore ngày nào, mấy giờ? Đầy đủ lịch thi đấu vòng loại giải ASEAN Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam tham dự từ ngày 24/7 đến 7/8.