  • logo
Xuất bản ngày 30/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 30/07/2026 07:00 AM

Lọ penicillin và lời hứa đưa đồng đội trở về của bác sĩ quân y

(VTC News) -

Mang trong mình nhiều mảnh đạn, bác sĩ quân y Trần Văn Bản vẫn bền bỉ trở lại chiến trường xưa, để thực hiện lời hứa đưa đồng đội về với gia đình.

VTC News
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Giữ đường biên từ những buôn làng yên ổn

Giữ đường biên từ những buôn làng yên ổn

Hơn 45 km đường biên ở Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) không được bảo vệ chỉ bằng những bước chân tuần tra, phía sau các cột mốc là một thế trận được dựng nên từ sinh kế, đối thoại,...

Tin mới
1kg dây thép gai được bao nhiêu mét?

1kg dây thép gai được bao nhiêu mét?

Khi mua vật tư xây dựng, người tiêu dùng thường vấp phải rào cản về đo lường, trong đó một trong những câu hỏi thường gặp là 1kg dây thép gai bằng bao nhiêu mét.

Xem thêm