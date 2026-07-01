Giá xăng dầu hôm nay 1/7: Thế giới giảm nhẹ, trong nước diễn biến trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ khi giới đầu tư đang dõi theo khả năng tiến hành các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Doha của Qatar.

Theo các chuyên gia, giá dầu thế giới đang trên đà ghi nhận mức giảm theo tháng và theo quý mạnh nhất kể từ thời kỳ đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi khả năng Mỹ và Iran tiến hành đàm phán tại Doha (Qatar) trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai bên vẫn còn rất mong manh sau 4 tháng xảy ra xung đột.

Thị trường vẫn đang tính đến những rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều tàu chở dầu rời khỏi khu vực Vịnh Ba Tư đã giúp các tàu từng bị mắc kẹt có thể hoạt động trở lại, làm cho nguồn cung dầu tạm thời tăng lên.

Trong khi đó, ngân hàng Morgan Stanley dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ dư cung khoảng 4,8 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh minh họa: iStock).

Tính từ đầu tháng 6, giá dầu Brent đã giảm khoảng 21%, sau khi giảm khoảng 19% trong tháng 5. Nếu xu hướng này được duy trì đến hết tháng, đây sẽ là mức giảm theo tháng mạnh nhất của giá dầu Brent kể từ khi lao dốc kỷ lục 55% vào tháng 3/2020, thời điểm nhu cầu dầu mỏ sụt giảm nghiêm trọng do đại dịch COVID-19.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 1/7, giá xăng E5 RON92 tăng 1.426 đồng/lít không cao hơn 20.785 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III tăng 1.287 đồng/lít , không cao hơn 21.203 đồng/lít.

Gá dầu diesel không thay đổi, giữ mức 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng không thay đổi, giữ mức 15.030 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan chức năng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 300 đồng/lít; dầu diesel là 800 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Trước đó, ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài hời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay từ ngày 30/6 đến hết ngày 30/9, thêm 3 tháng so với quy định hiện hành.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7%.

Nghị quyết mới có hiệu lực từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ điều chỉnh thời gian áp dụng để phù hợp với diễn biến thị trường xăng dầu, yêu cầu điều hành kinh tế vĩ mô.