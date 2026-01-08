Giá xăng giảm lần thứ năm liên tiếp, rời xa mốc 19.000 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 18.233 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 357 đồng/lít, không cao hơn 18.560 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 194 đồng/lít, không cao hơn 17.061 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, không cao hơn 17.559 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 58 đồng/kg, không cao hơn 13.403 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31/12/2025 - 7/1/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ nhất trí giữ ổn định sản lượng khai thác dầu quý I/2026; Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, dẫn tới khả năng Mỹ sớm chấm dứt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu leo thang ngay trong những ngày đầu năm…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/12/2025 và kỳ điều hành ngày 7/1/2026 là: 70,858 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 1,095 USD/thùng); 72,180 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,8 USD/thùng); 81,144 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,749 USD/thùng); 78,850 USD/thùng dầu diesel (giảm 1,003 USD/thùng); 341,344 USD/tấn dầu mazut (giảm 0,419 USD/tấn).

Gía xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm từ chiều nay 8/1. (Ảnh: Minh Đức)

Như vậy, giá xăng đã có lần giảm thứ năm liên tiếp. Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 31/12/2025 - kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025 - giá xăng E5 RON92 đã giảm 278 đồng/lít, xuống mức 18.438 đồng/lít; xăng RON95 giảm 89 đồng/lít, không cao hơn 18.917 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2 đồng/lít, không cao hơn 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 15 đồng/lít, không cao hơn 17.694 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 37 đồng/kg, không cao hơn 13.345 đồng/kg.

Hôm nay cũng là kỳ điều hành giá xăng dầu đầu tiên của năm 2026. Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Bộ Công Thương đã công bố tính đến hết ngày 30/9/2025, tổng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối còn 5.617 tỷ đồng.

Cụ thể, số dư đầu kỳ tại thời điểm ngày 1/7/2025 ghi nhận ở mức 5.614,4 tỷ đồng. Sau 3 tháng, với tổng tiền lãi phát sinh trên số dư quỹ dương là hơn 2,9 tỷ đồng, tổng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu cuối kỳ tính đến ngày 30/9/2025 đã đạt mức hơn 5.617,3 tỷ đồng.

Theo Bộ Công Thương, số dư quỹ này của 27 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Tuy vậy, nhìn vào bảng thống kê cho thấy có sự chênh lệch lớn về quy mô quỹ giữa các thương nhân đầu mối.

Cụ thể, trong quý III/2025, 5 doanh nghiệp có số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu lớn nhất là: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty CP thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ và Công ty TNHH một thành viên - Tổng công ty Xăng dầu quân đội.

Từ cuối năm 2023 đến nay, liên bộ Tài chính - Công Thương không chi sử dụng và cũng không yêu cầu doanh nghiệp trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các kỳ điều hành giá. Do đó, số dư quỹ tăng chủ yếu từ lãi phát sinh trên số dư của quỹ. Tuy vậy, theo danh sách công bố của Bộ Công Thương, một số thương nhân đầu mối trong thời gian qua, không tăng số dư quỹ trong kỳ. Đơn cử như Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, Công ty TNHH Petro Bình Minh và Công ty CP tập đoàn đầu tư phát triển Trường An.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách Nhà nước, do các thương nhân đầu mối xăng dầu trích lập, chi sử dụng theo điều hành giá của liên bộ Công Thương - Tài chính và đặt tại tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu trong nước, giúp kiểm soát lạm phát và ổn định đời sống người dân, được quản lý theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Việc sử dụng quỹ phải theo thông báo điều hành giá của Bộ Công Thương.