Giá vàng nữ trang 9999 SJC hôm nay 16/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng nữ trang 9999 là dòng trang sức được chế tác từ vàng tinh khiết với hàm lượng vàng nguyên chất lên đến 99,99%, chỉ chứa 0,01% tạp chất kim loại khác.

Vàng nữ trang 9999 thường được thiết kế dưới dạng các sản phẩm có kết cấu dày dặn, ít chi tiết quá cầu kỳ như kiềng, lắc tay bản lớn, nhẫn trơn.

Vàng nữ trang 9999. (Ảnh minh họa)

Giá vàng nữ trang 9999 SJC hôm nay 16/7/2026

Cập nhật lúc 7h ngày 16/7/2026, giá vàng nữ trang 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 14,20 - 14,60 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá một số loại vàng nữ trang tại SJC, tính đến 7h ngày 16/7/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Nữ trang 99,99% 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.755.400 14.455.400 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.986.100 10.966.100 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.964.000 9.944.000 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.941.900 8.921.900 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.547.700 8.527.700 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 5.123.800 6.103.800 đồng/chỉ

So sánh giá vàng nữ trang tại SJC với các thương hiệu lớn

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nữ trang tại SJC với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 16/7/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Vàng nữ trang 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.185.000 14.585.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.863.000 14.483.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.834.000 14.454.000 đồng/chỉ SJC Nữ trang 99,99% 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.755.400 14.455.400 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.986.100 10.966.100 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.964.000 9.944.000 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.941.900 8.921.900 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.547.700 8.527.700 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 5.123.800 6.103.800 đồng/chỉ Phú Quý Vàng trang sức 999.9 14.120.000 14.620.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999 14.110.000 14.610.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 99 13.978.800 14.473.800 đồng/chỉ Vàng trang sức 98 13.837.600 14.327.600 đồng/chỉ Doji Nữ trang 9999 13.700.000 14.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.650.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.580.000 14.130.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.150.000 14.650.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 14.130.000 14.630.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Vàng trang sức 24K (99.9) 14.150.000 14.650.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại SJC và các thương hiệu trong nước có thể thay đổi liên tục trong ngày.