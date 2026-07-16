Giá vàng nữ trang 9999 SJC hôm nay 16/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng nữ trang 9999 là dòng trang sức được chế tác từ vàng tinh khiết với hàm lượng vàng nguyên chất lên đến 99,99%, chỉ chứa 0,01% tạp chất kim loại khác.
Vàng nữ trang 9999 thường được thiết kế dưới dạng các sản phẩm có kết cấu dày dặn, ít chi tiết quá cầu kỳ như kiềng, lắc tay bản lớn, nhẫn trơn.
Giá vàng nữ trang 9999 SJC hôm nay 16/7/2026
Cập nhật lúc 7h ngày 16/7/2026, giá vàng nữ trang 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 14,20 - 14,60 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá một số loại vàng nữ trang tại SJC, tính đến 7h ngày 16/7/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Nữ trang 99,99%
|14.200.000
|14.600.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99%
|13.755.400
|14.455.400
|đồng/chỉ
|Nữ trang 75%
|9.986.100
|10.966.100
|đồng/chỉ
|Nữ trang 68%
|8.964.000
|9.944.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 61%
|7.941.900
|8.921.900
|đồng/chỉ
|Nữ trang 58,3%
|7.547.700
|8.527.700
|đồng/chỉ
|Nữ trang 41,7%
|5.123.800
|6.103.800
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng nữ trang tại SJC với các thương hiệu lớn
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nữ trang tại SJC với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 16/7/2026):
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng nữ trang 999.9
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
14.185.000
14.585.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.863.000
14.483.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.834.000
14.454.000
đồng/chỉ
SJC
Nữ trang 99,99%
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99%
13.755.400
14.455.400
đồng/chỉ
Nữ trang 75%
9.986.100
10.966.100
đồng/chỉ
Nữ trang 68%
8.964.000
9.944.000
đồng/chỉ
Nữ trang 61%
7.941.900
8.921.900
đồng/chỉ
Nữ trang 58,3%
7.547.700
8.527.700
đồng/chỉ
Nữ trang 41,7%
5.123.800
6.103.800
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng trang sức 999.9
14.120.000
14.620.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999
14.110.000
14.610.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 99
13.978.800
14.473.800
đồng/chỉ
Vàng trang sức 98
13.837.600
14.327.600
đồng/chỉ
Doji
Nữ trang 9999
13.700.000
14.200.000
đồng/chỉ
Nữ trang 999
13.650.000
14.150.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99
13.580.000
14.130.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.150.000
14.650.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9
14.130.000
14.630.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Vàng trang sức 24K (99.9)
14.150.000
14.650.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại SJC và các thương hiệu trong nước có thể thay đổi liên tục trong ngày.
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