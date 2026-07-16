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Xuất bản ngày 16/07/2026 06:59 AM
Xuất bản ngày 16/07/2026 06:59 AM

Giá vàng nữ trang 9999 SJC hôm nay 16/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng nữ trang 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu khác hôm nay 16/7/2026.

Vàng nữ trang 9999 là dòng trang sức được chế tác từ vàng tinh khiết với hàm lượng vàng nguyên chất lên đến 99,99%, chỉ chứa 0,01% tạp chất kim loại khác.

Vàng nữ trang 9999 thường được thiết kế dưới dạng các sản phẩm có kết cấu dày dặn, ít chi tiết quá cầu kỳ như kiềng, lắc tay bản lớn, nhẫn trơn.

Vàng nữ trang 9999. (Ảnh minh họa)

Vàng nữ trang 9999. (Ảnh minh họa)

Giá vàng nữ trang 9999 SJC hôm nay 16/7/2026

Cập nhật lúc 7h ngày 16/7/2026, giá vàng nữ trang 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 14,20 - 14,60 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá một số loại vàng nữ trang tại SJC, tính đến 7h ngày 16/7/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Nữ trang 99,99%14.200.00014.600.000đồng/chỉ
Nữ trang 99%13.755.40014.455.400đồng/chỉ
Nữ trang 75%9.986.10010.966.100đồng/chỉ
Nữ trang 68%8.964.0009.944.000đồng/chỉ
Nữ trang 61%7.941.9008.921.900đồng/chỉ
Nữ trang 58,3%7.547.7008.527.700đồng/chỉ
Nữ trang 41,7%5.123.8006.103.800đồng/chỉ

So sánh giá vàng nữ trang tại SJC với các thương hiệu lớn

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nữ trang tại SJC với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 16/7/2026):

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

PNJ

Vàng nữ trang 999.9

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

14.185.000

14.585.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.863.000

14.483.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.834.000

14.454.000

đồng/chỉ

SJC

Nữ trang 99,99%

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99%

13.755.400

14.455.400

đồng/chỉ

Nữ trang 75%

9.986.100

10.966.100

đồng/chỉ

Nữ trang 68%

8.964.000

9.944.000

đồng/chỉ

Nữ trang 61%

7.941.900

8.921.900

đồng/chỉ

Nữ trang 58,3%

7.547.700

8.527.700

đồng/chỉ

Nữ trang 41,7%

5.123.800

6.103.800

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng trang sức 999.9

14.120.000

14.620.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999

14.110.000

14.610.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 99

13.978.800

14.473.800

đồng/chỉ

Vàng trang sức 98

13.837.600

14.327.600

đồng/chỉ

Doji

Nữ trang 9999

13.700.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nữ trang 999

13.650.000

14.150.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99

13.580.000

14.130.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.150.000

14.650.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9

14.130.000

14.630.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Vàng trang sức 24K (99.9)

14.150.000

14.650.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại SJC và các thương hiệu trong nước có thể thay đổi liên tục trong ngày.

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