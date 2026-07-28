JNTO tổ chức Hội thảo xúc tiến du lịch: Lan tỏa nét đẹp mới lạ địa phương Nhật

(VTC News) -

Trong những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách quan trọng của du lịch Nhật Bản với lượng khách tăng trưởng ổn định. Số khách Việt Nam đến Nhật Bản năm 2025 đạt 678.500 lượt người (tăng 109,2% so với 2024) - năm thứ 3 liên tiếp đạt kỷ lục số khách cao nhất trong lịch sử.

Năm 2026, dù có nhiều yếu tố bất ổn trên thế giới ảnh hưởng đến ngành hàng không toàn cầu nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm số khách Việt Nam tới Nhật Bản đã đạt 396,500 lượt người, tăng 8.7% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo như những khảo sát đối với công ty du lịch, hiện nay Cung đường Vàng với những điểm đến quen thuộc như Tokyo, Kyoto hay Osaka đang được khách Việt Nam lựa chọn nhiều nhất khi tới Nhật Bản du lịch.

Bên cạnh đó, mỗi vùng miền của Nhật Bản đều có những vẻ đẹp riêng và tại nơi đó khách hàng có thể trải nghiệm những giá trị gia tăng chỉ có tại Nhật Bản chứ không có tại đâu khác. Vì vậy, JNTO tổ chức hội thảo với mong muốn thúc đẩy quảng bá các địa phương giàu bản sắc trên khắp Nhật Bản, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm địa phương.

Hội thảo ngày 28/7 cập nhật những xu hướng và chính sách mới nhất của du lịch Nhật Bản dành cho thị trường Việt Nam; quảng bá về sức hấp dẫn, mới lạ của du lịch địa phương Nhật Bản, đặc biệt bốn khu vực trọng điểm gồm Hokkaido, Chubu, Chugoku, Kyushu.

Bên cạnh đó, các tỉnh như Shizuoka, tỉnh Shimane cùng giới thiệu tiềm năng du lịch địa phương; giao lưu, tăng cường kết nối giữa JNTO, các địa phương Nhật Bản và các đơn vị truyền thông Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội thảo, JNTO đã giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản mới cho năm 2026 dành cho thị trường Việt Nam với chủ đề “Nhật Bản: Vẻ đẹp vô tận, Đi để trở về” (Infinite charms - Go to return).

Chiến dịch tập trung quảng bá du lịch địa phương Nhật Bản và kích cầu du lịch thông qua hoạt động truyền thông hướng tới khách BtoC. Các hoạt động bao gồm chương trình Quiz trên website JNTO, hợp tác với nền tảng OTA và quảng cáo ngoài trời (OOH) tại sân bay, trung tâm thương mại và các tòa nhà văn phòng ở Hà Nội và TP.HCM.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, bày tỏ: “Trong khi Nhật Bản tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc từ người dân Việt Nam, các điểm đến du lịch khi ghé thăm Nhật Bản đang tập trung nhiều vào ‘Cung đường Vàng’, chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều du khách lựa chọn ghé thăm các vùng địa phương của Nhật Bản.

Vấn đề không phải các địa phương thiếu sức hấp dẫn, mà là những sức hấp dẫn đó chưa được biết đến đầy đủ. Điều quan trọng là các đơn vị truyền thông có thể cùng chúng tôi chia sẻ những nét đẹp đặc sắc mà chính các bạn cảm thấy thú vị. Tôi hy vọng những tài nguyên du lịch mới mẻ này sẽ sớm được người dân Việt Nam biết đến rộng rãi và đón nhận”.

Trong khi đó, đại diện tỉnh Shimane và Cơ quan xúc tiến du lịch khu vực San’in hy vọng thông qua hành trình khám phá San’in và Shimane, du khách Việt Nam sẽ có cơ hội khám phá thêm những nét hấp dẫn mới của Nhật Bản.

Bên cạnh tuyến du lịch Cung đường Vàng truyền thống, tỉnh Shizuoka và khu vực Suruga sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động quảng bá, thu hút thị trường Việt Nam, hướng tới mục tiêu mang lại những trải nghiệm sâu sắc hơn về thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa và sự kết nối ấm áp giữa con người với con người tại Nhật Bản.