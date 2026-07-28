Đêm nhạc VPBank Live the Vibe - Move Together Đà Nẵng khép lại đầy cảm xúc

(VTC News) -

Khán giả “quẩy” cực sung cùng các nghệ sỹ

Chiều cuối tuần, từ rất sớm, khu vực Công viên Bờ Đông Cầu Rồng đã đông dần lên. Những nhóm bạn trẻ tranh thủ lưu lại hình ảnh trước sân khấu, các gia đình đưa con nhỏ đi dạo cuối tuần, nhiều du khách chọn nán lại thay vì trở về khách sạn sau hành trình khám phá thành phố.

Khi ánh đèn ven sông Hàn bắt đầu rực sáng, khoảng cách giữa những người xa lạ cũng dần được thu hẹp bởi cùng một điểm hẹn và cùng một sự chờ đợi.

Mở đầu chương trình, những giai điệu sôi động từ phần trình diễn DJ nhanh chóng khuấy động không khí. Xen kẽ các bản nhạc là những màn “hug cam” đầy vui nhộn, ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của khán giả trên màn hình LED.

Tiếp nối màn khuấy động của DJ là tiết mục nhảy được dàn dựng công phu với thông điệp mỗi cá nhân đều có chất riêng, nhưng khi cùng chung nhịp đập với cộng đồng sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng mạnh mẽ. Đây cũng chính là tinh thần mà VPBank muốn gửi gắm thông qua chuỗi sự kiện.

Tại đêm nhạc, khán giả có thể gặp gỡ, kết nối cảm xúc, “Live the Vibe” theo cách của riêng mình.

Đại diện cho tinh thần “sống chill”, MAYDAYs mang đến đêm nhạc bốn ca khúc Em, Ở Trong Khu Rừng, Hẹn Lần Sau và Phép Màu, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng chất nhạc indie gần gũi và giàu chất tự sự.

MAYDAYs trong phần trình diễn Phép Màu.

Ở phần trình diễn Phép Màu, cả sân khấu như hòa chung một nhịp khi đông đảo khán giả đồng thanh cất tiếng hát cùng ban nhạc, tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của đêm diễn, lan tỏa đúng tinh thần “Hòa cùng cộng đồng - Sống trọn cảm xúc” mà chương trình hướng đến.

Đại diện cho tinh thần “sống chất”, S.T Sơn Thạch khuấy động sân khấu với Thuận Nước Đẩy Thuyền, Let Me Feel Your Love Tonight và Ngược Hướng. Phong cách trình diễn giàu năng lượng cùng khả năng làm chủ sân khấu đã nhanh chóng kéo hàng nghìn khán giả hòa vào bầu không khí sôi động.

Màn song ca của S.T Sơn Thạch và Bùi Công Nam nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

S.T Sơn Thạch và Bùi Công Nam đã mang tới sự kiện ca khúc song ca Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Sự hòa quyện giữa chất trình diễn cuốn hút của S.T Sơn Thạch và giọng hát giàu cảm xúc của Bùi Công Nam đã tạo nên một tiết mục đặc biệt của đêm diễn.

Đại diện cho tinh thần “sống trọn cảm xúc”, Bùi Công Nam đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với những giai điệu gần gũi và ca từ giàu chất tự sự của Tiến Hay Lùi, Anh Không Theo Đuổi Em Nữa và I Love You. Nhiều khán giả đồng thanh hát theo những câu hát quen thuộc, tạo nên một không gian âm nhạc vừa sôi động, vừa giàu cảm xúc.

Đêm nhạc của cảm xúc và kết nối

VPBank Live the Vibe - Move Together là chuỗi đêm nhạc cộng đồng nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, tạo nên những điểm chạm ý nghĩa giữa thương hiệu với khách hàng, đồng thời góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa tại các địa phương trên cả nước.

Chị Lê Hà Vy (34 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) cho biết gia đình chị tình cờ biết đến đêm nhạc khi dạo chơi bên bờ sông Hàn và đã nán lại để thưởng thức chương trình. “Đêm nhạc thật sự rất náo nhiệt, mọi thứ rất chỉn chu. Mọi người reo hò, cùng hát, cùng nhảy và cổ vũ cho các nghệ sĩ làm không khí trở nên tràn đầy sức sống. Gia đình tôi đã có một buổi tối cuối tuần thật trọn vẹn ở Đà Nẵng”, chị Vy chia sẻ.

Không ngừng lắc lư theo những giai điệu sôi động, anh Cyril (du khách Pháp) và bạn gái rất hào hứng khi được hòa cùng không khí náo nhiệt tại đêm nhạc.

Anh Cyril (du khách Pháp) và bạn gái.

“Thật thú vị khi tổ chức chương trình ngay bên cạnh dòng sông và cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng. Không khí thật tuyệt vời, dù không hiểu lời bài hát nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được giai điệu sôi động, tươi trẻ và sự thân thiện của khán giả. Đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của tôi khi đến Đà Nẵng”, anh Cyril nói.

Tinh thần bản địa giúp mỗi đêm nhạc mang một dấu ấn riêng, vừa gần gũi, vừa mới mẻ.

Với không gian trải nghiệm mở, VPBank Live the Vibe - Move Together đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình giải trí để trở thành điểm hẹn cộng đồng, nơi mọi người cùng gặp gỡ, tận hưởng âm nhạc và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Cùng với đó, chương trình còn khẳng định định hướng đồng hành cùng khách hàng của VPBank không chỉ bằng các giải pháp tài chính, mà còn bằng những giá trị góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và vun đắp tinh thần “Cộng hưởng thịnh vượng”.