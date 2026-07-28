Ông Lê Văn Thành làm Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Pickleball Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 28/7, Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam (VPF) nhiệm kỳ I (2026-2031) được tổ chức tại Hà Nội. Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Động Lực được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Pickleball Việt Nam.

Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Lê Văn Thành nói: “Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một chặng đường phát triển mới cho pickleball Việt Nam. Đại hội lần này có nhiệm vụ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như thông qua Điều lệ Liên đoàn, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2026-2031), bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và đội ngũ lãnh đạo Liên đoàn, tạo nền tảng để xây dựng một tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động dân chủ, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả”.

Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn pickleball Việt Nam, phát biểu tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển bền vững”, Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031) hướng tới xây dựng một tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, đại diện cho cộng đồng pickleball trong nước, đóng vai trò đầu mối phát triển phong trào, nâng cao chất lượng chuyên môn và từng bước đưa pickleball Việt Nam hội nhập với đấu trường quốc tế.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã thay mặt Bộ trưởng ký ban hành Quyết định số 766/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam.

Dự thảo điều lệ của Liên đoàn Pickleball Việt Nam nêu rõ 6 điều trong quy định chung. Trong đó điều 2 ghi chi tiết: “Liên đoàn pickleball Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ chức, công dân Việt Nam; tự nguyện thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, yêu thích tập luyện, thi đấu pickleball của Việt Nam; để rèn luyện sức khỏe, thể chất; nâng cao thể lực, ý chí, đời sống tinh thần; phát triển tài năng môn thể thao Pickleball, nâng cao thành tích, vị thế của môn thể thao Pickleball trên đấu trường quốc tế; góp phần phát triển thể thao nước nhà, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.