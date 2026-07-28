VietinBank và VNPAY mang đến giải pháp nộp thuế số đơn giản cho hộ kinh doanh

(VTC News) -

Giải pháp đồng hành cùng hộ kinh doanh từ quy mô nhỏ lẻ

Ngày 27/7, VietinBank và VNPAY chính thức ký kết triển khai bộ giải pháp nộp thuế số cho hộ kinh doanh. Bộ giải pháp được tích hợp trọn vẹn trên một thiết bị, giúp người dùng tối ưu quy trình, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Trong đó, giải pháp Thanh toán số gồm thanh toán quét mã VNPAY-QR, PhonePOS, SmartPOS, cổng thanh toán. Giải pháp Nộp thuế số gồm phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, chữ ký số.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Lương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNPAY - cho biết, với vai trò của một công ty công nghệ, VNPAY liên tục cập nhật, ứng dụng AI để nghiên cứu các sản phẩm công nghệ tối ưu nhất, trong đó giải pháp thanh toán và nộp thuế số được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh tối ưu quy trình, tiết kiệm thời gian.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng cam kết đồng hành cùng VietinBank trên hành trình hoàn thiện hệ sinh thái, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số đơn giản, nhanh chóng.

Lễ ký kết hợp tác triển khai giải pháp nộp thuế số giữa VNPAY và VietinBank diễn ra vào ngày 27/7. (Ảnh: VNPAY)

Về phía VietinBank, ông Lê Duy Hải - Phó Tổng Giám đốc VietinBank - cho hay, ngân hàng đã triển khai chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ trong hơn 3 năm nay, với tôn chỉ đặt trải nghiệm khách hàng là trọng tâm trong mọi công tác chuyển đổi số, cho đến hiện nay chiến lược này đã gặt hái được những thành công rất tích cực.

Đại diện VietinBank nhấn mạnh theo lộ trình, bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số sẽ giúp mọi khách hàng, từ doanh nghiệp lớn đến từng hộ kinh doanh, đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính số một cách đơn giản, thuận tiện và an toàn.

Hộ kinh doanh cần giải pháp hỗ trợ quản lý doanh thu, nộp thuế số đồng bộ trên một thiết bị. (Ảnh: VNPAY)

Từ ngân hàng giao dịch đến hệ sinh thái đồng hành cùng hộ kinh doanh

Bộ giải pháp nộp thuế số cho hộ kinh doanh do VNPAY kết hợp với VietinBank phát triển là một phần trong hệ sinh thái công nghệ - tài chính ngân hàng, đồng hành cùng người bán từ bước đầu của giai đoạn chuyển đổi.

Về phần doanh nghiệp cung cấp công nghệ, VNPAY đưa ra ưu đãi miễn phí trọn bộ giải pháp nộp thuế số đến hết năm 2028 cho hộ kinh doanh, giúp người bán giảm nỗi lo chi phí.

Cùng với đó, ngân hàng là đơn vị hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai nhiều ưu đãi dành riêng như: mở tài khoản hộ kinh doanh hoàn toàn trực tuyến, tặng tài khoản số đẹp trị giá lên tới 20 triệu đồng, x5 lãi suất tài khoản thanh toán lên đến 0,5%/năm, tặng loa thông báo nhận tiền thông minh, miễn hoặc giảm phí phần mềm quản lý bán hàng, ưu đãi phí chấp nhận thanh toán POS chỉ từ 1%.

VNPAY miễn phí trọn bộ giải pháp nộp thuế số cho hộ kinh doanh đến hết năm 2028. (Ảnh: VNPAY)

Với sự kết hợp của hai bên, hộ kinh doanh sẽ bước vào công cuộc chuyển đổi số nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn.

Nhờ tích hợp trọn vẹn giải pháp trên một thiết bị, hộ kinh doanh không mất nhiều thời gian làm quen, không tốn chi phí đầu tư mà vẫn có thể ứng dụng công nghệ đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn tuân thủ mọi quy định của pháp luật, an tâm vận hành kinh doanh hiệu quả.