Văn hóa nội bộ và những kết nối cộng đồng tại Ganghan Vina

(VTC News) -

Thành lập năm 2022, Công ty TNHH Sức khỏe Toàn diện Ganghan Vina hiện hoạt động tại số 251 Bông Sao, phường Bình Đông, TP.HCM. Trong quá trình hoàn thiện tổ chức, doanh nghiệp từng bước xây dựng môi trường làm việc đồng bộ, tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên và tạo điều kiện để đội ngũ tham gia một số chương trình bên ngoài công việc thường ngày.

Đội ngũ nhân sự Ganghan Vina tại không gian hoạt động của doanh nghiệp.

Xây dựng sự gắn kết từ những điều gần gũi

Văn hóa nội bộ thường được hình thành từ cách các thành viên phối hợp, hỗ trợ nhau và cùng duy trì những nguyên tắc chung trong công việc. Tại Ganghan Vina, sự đồng bộ được thể hiện qua hình ảnh đội ngũ, cách tổ chức hoạt động và tinh thần tham gia các chương trình chung.

Trang phục thống nhất là một trong những yếu tố dễ nhận thấy. Tuy nhiên, phía sau sự đồng bộ về nhận diện còn là yêu cầu về trách nhiệm, thái độ làm việc và khả năng phối hợp giữa các vị trí.

Khi phạm vi công việc mở rộng, mỗi thành viên cần hiểu rõ vai trò của mình, đồng thời chủ động hỗ trợ đồng nghiệp khi phát sinh tình huống mới. Sự phối hợp hiệu quả giúp thông tin được trao đổi rõ ràng hơn và hạn chế cách xử lý rời rạc.

Bên cạnh công việc hàng ngày, những dịp gặp gỡ và hoạt động chung cũng giúp các thành viên tăng cường kết nối. Qua đó, mối quan hệ trong tập thể được bồi đắp bằng sự chia sẻ và tinh thần đồng hành.

Mở rộng trải nghiệm thông qua các chương trình thiện nguyện

Bên cạnh công việc thường ngày, các hoạt động hướng đến cộng đồng cũng tạo điều kiện để đội ngũ Ganghan Vina cùng tham gia, phối hợp và chia sẻ trách nhiệm với những người xung quanh.

Trong một hoạt động do đơn vị thực hiện, các thành viên đã trực tiếp chuẩn bị và trao những phần gạo, thực phẩm cùng một số nhu yếu phẩm đến người dân tại khu vực. Từ khâu sắp xếp, đóng gói đến trao tận tay, mỗi người đảm nhận một phần công việc để quá trình hỗ trợ diễn ra thuận lợi.

Hoạt động không đặt nặng hình thức mà tập trung vào sự sẻ chia gần gũi. Việc trực tiếp gặp gỡ và trao quà giúp các thành viên có thêm trải nghiệm thực tế, đồng thời hiểu rõ hơn giá trị của tinh thần tương trợ trong đời sống cộng đồng.

Thành viên Ganghan Vina trao các phần hỗ trợ đến người dân trong một hoạt động sẻ chia tại địa phương.

Những dịp như vậy góp phần tăng sự phối hợp giữa các thành viên ngoài phạm vi chuyên môn. Mỗi người cùng chuẩn bị và xử lý tình huống phát sinh trong quá trình trao quà, qua đó tạo thêm sự gắn kết trong tập thể.

Với Ganghan Vina, giá trị của hoạt động không chỉ nằm ở những phần quà được trao đi mà còn thể hiện qua sự tham gia trực tiếp của đội ngũ. Tinh thần sẻ chia được duy trì bằng những hành động cụ thể có thể trở thành một phần trong văn hóa nội bộ.

Đồng hành cùng những hoạt động cộng đồng

Đầu năm 2026, Ganghan Vina góp mặt tại Hội nghị Tổng kết năm 2025 và triển khai hoạt động năm 2026, Gala “Chào Xuân - Tết đến rồi” mừng Xuân Bính Ngọ 2026, do Viện Chống gian lận thương mại và Hàng giả tổ chức.

Chương trình quy tụ đại diện các tổ chức, đơn vị kinh doanh và khách mời nhằm nhìn lại hoạt động năm 2025, trao đổi kế hoạch năm 2026, đồng thời tạo không gian gặp gỡ và kết nối nhân dịp đầu năm.

Công ty TNHH Sức khỏe Toàn diện Ganghan Vina tham gia với vai trò đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Ganghan Vina đồng hành cùng chương trình Gala “Chào Xuân - Tết đến rồi” mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Việc đồng hành không nhất thiết được đo bằng mức độ xuất hiện của tên thương hiệu. Giá trị còn nằm ở khả năng góp phần tạo nên không gian chia sẻ và giao lưu giữa nhiều đơn vị.

Thông qua những dịp này, đội ngũ Ganghan Vina có thêm cơ hội tăng cường khả năng giao tiếp và tích lũy kinh nghiệm phối hợp.

Tạo nền tảng phát triển từ bên trong

Chất lượng đội ngũ và sự ổn định trong tổ chức ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển lâu dài. Khi mỗi thành viên hiểu rõ vai trò và phối hợp hiệu quả, công việc có thể được triển khai nhất quán hơn.

Văn hóa nội bộ được hình thành qua cách các thành viên chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ nhau và cùng tham gia vào mục tiêu chung. Song song đó, những chương trình bên ngoài mang đến thêm trải nghiệm thực tế, giúp tập thể mở rộng góc nhìn và nâng cao khả năng kết nối.

Sự gắn kết trong nội bộ cùng các mối quan hệ được duy trì bên ngoài góp phần tạo nên nền tảng hoạt động của Ganghan Vina.

Thông tin về doanh nghiệp được cập nhật tại website chính thức của Ganghan Vina: https://ganghanvina.com/.