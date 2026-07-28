Bắt kẻ đột nhập Điện Máy Xanh, cuỗm 19 chiếc iPhone 17 Pro Max

(VTC News) -

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Việt Cường (SN 1995, trú khu Hòa Thọ Đông, xã Đại Lộc) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lê Việt Cường bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 7h ngày 25/7, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo của anh N.N.H. (SN 1996, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng; quản lý Chi nhánh Điện Máy Xanh tại thôn Trung Đông, xã Duy Xuyên) trình báo về việc cửa hàng bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 19 điện thoại di động iPhone 17 Pro Max các loại, tổng giá trị tài sản gần 700 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chỉ đạo nhiều Tổ công tác phối hợp Công an xã Duy Xuyên khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Qua đánh giá hiện trường, phương thức, thủ đoạn gây án và giá trị đặc biệt lớn của tài sản bị chiếm đoạt, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản do đối tượng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có kinh nghiệm và am hiểu về hoạt động của cơ sở kinh doanh cũng như cách thức vô hiệu hóa hệ thống giám sát nhằm che giấu hành vi phạm tội.



Sau hơn 8 giờ truy xét, đến khoảng 16h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định Lê Việt Cường là đối tượng gây án và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận do không còn tiền chi tiêu nên đã lên kế hoạch đột nhập các cửa hàng điện máy để trộm cắp tài sản. Đêm 24/7, đối tượng sử dụng công cụ cạy cửa thoát hiểm để đột nhập cửa hàng Điện Máy Xanh, phá hỏng máy chủ của hệ thống camera giám sát rồi lấy toàn bộ 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max bỏ vào ba lô mang đi.



Để đánh lạc hướng sự truy xét của cơ quan Công an, sau khi gây án, đối tượng liên tiếp thuê hai chuyến xe Grab di chuyển theo nhiều hướng khác nhau trước khi trở về nhà cất giấu tài sản. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi phạm tội nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát hình sự làm rõ và thu hồi đầy đủ tang vật.

Cách đây 2 tuần, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, hoạt động lưu động trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc nhiều hộ gia đình đi vắng và không có người trông coi, Nguyễn Văn Sáng thường đi xe máy đi dọc các tuyến đường để quan sát, lựa chọn những ngôi nhà sơ hở.

Sau khi xác định mục tiêu, Sáng sử dụng các dụng cụ mang theo để cạy phá cửa, đột nhập vào bên trong tìm kiếm tài sản có giá trị, đặc biệt là két sắt, rồi đục phá để chiếm đoạt tiền, vàng và tài sản khác.

Với phương thức, thủ đoạn trên, Sáng đã gây ra một số vụ trộm cắp TP Hải Phòng và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Ngày 20/4/2026, Nguyễn Văn Sáng tiếp tục trộm cắp tài sản tại một hộ dân tại phường Móng Cái 3 (Quảng Ninh), chiếm đoạt số tiền và vàng có tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ được Sáng.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Sáng khai nhận ngoài vụ án xảy ra tại Quảng Ninh, còn thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản tại TP Hải Phòng.