Xúc động hình ảnh nghìn người thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại TP.HCM

Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 14.000 phần mộ các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và sự nghiệp thống nhất đất nước.