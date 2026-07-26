Iran tuyên bố tạm dừng đáp trả sau khi Mỹ ngừng không kích

(VTC News) -

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ và Iran đã kéo dài gần 5 tháng. Đồng thời, xuất hiện các thông tin cho rằng kế hoạch leo thang quân sự của Washington đang bị hạn chế do kho dự trữ đạn dược suy giảm.

“Các cuộc tấn công của Mỹ kéo dài đến cách đây hai đêm, nhưng trong hai đêm vừa qua họ đã dừng lại”, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia nói.

“Do chiến lược của chúng tôi về cơ bản là đáp trả, nên chúng tôi cũng đã dừng các hoạt động trả đũa”.

Các tàu thuyền di chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb ngoài khơi bờ biển phía nam Yemen vào ngày 25/7.

Giao tranh quanh eo biển Hormuz từng làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran, trước khi xung đột lan rộng sang các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ, hoạt động hàng hải trong khu vực và các đồng minh vùng Vịnh của Washington.

Tuy nhiên, việc giao tranh tạm lắng trong những ngày gần đây đã làm dấy lên hy vọng hai bên có thể nối lại đàm phán sau gần hai tuần Mỹ liên tiếp không kích Iran vào ban đêm.

Một số hãng truyền thông Mỹ cũng cho rằng việc tạm dừng chiến dịch có thể liên quan đến tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot và các loại vũ khí phòng thủ khác.

CNN dẫn lời một nguồn tin giấu tên tại Lầu Năm Góc cho biết các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran hiện “đang tạm dừng”, dù Tổng thống Donald Trump hôm 24/7 vẫn cảnh báo có thể tiến hành các cuộc tấn công ở “mức độ cao hơn nhiều”.

Trong khi đó, The New York Times dẫn lời hai nguồn thạo tin cho biết kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự đã được gác lại một phần do nguồn dự trữ vũ khí ngày càng cạn kiệt. Theo tờ báo này, ông Trump cũng phải cân nhắc nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, quan hệ rạn nứt với các đồng minh vùng Vịnh và những cú sốc tiếp theo đối với kinh tế toàn cầu.

CNN cũng cho biết Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 24/7.

Theo CNN, tướng Caine nói quân đội Mỹ có thể thực hiện các phương án được giao, nhưng cảnh báo Tổng thống Trump về những hệ lụy có thể phát sinh.

Trong khi đó, quân đội Iran cảnh báo cuộc chiến sẽ còn mở rộng hơn nữa nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công. Tuyên bố được đưa ra trước chuyến thăm Washington của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dự kiến diễn ra vào ngày 28/7.

Phát biểu hôm 24/7, Tổng thống Trump cho biết ông chưa quyết định liệu có nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn hay không. “Chúng tôi đang đàm phán với họ ngay lúc này. Tôi nghĩ họ ngày càng nghiêm túc hơn”, ông nói với các phóng viên.

Ông Trump cũng cảnh báo Iran sẽ phải lựa chọn giữa đạt được một thỏa thuận hoặc đối mặt với các cuộc tấn công ở “mức độ cao hơn nhiều”.

Cuộc tấn công mà ông Trump từng dự đoán chỉ kéo dài khoảng 4-5 tuần hiện đã bước sang gần tháng thứ 5 và được cho là đang ảnh hưởng tới tỷ lệ ủng hộ của ông trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào tháng 11.

Axios đưa tin Lầu Năm Góc đã trình lên Tổng thống Trump kế hoạch thực hiện đợt không kích thứ 14 liên tiếp, nhưng ông từ chối phê duyệt để ưu tiên thúc đẩy đàm phán. Tại Tehran, phóng viên AFP ghi nhận cuộc sống sáng 26/7 vẫn diễn ra bình thường.

Người dân tiếp tục đi làm trong điều kiện ùn tắc giao thông và nắng nóng, trong khi các cửa hàng và nhà hàng vẫn mở cửa như thường lệ.

Trong khi đó, giao tranh có dấu hiệu lan rộng sang Yemen. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ngày 26/7 tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Ả-rập Xê Út ở khu vực tây bắc Yemen, một ngày sau khi nhóm này nhận trách nhiệm tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê Út.

Trước đó, Houthi cho biết đã tập kích các cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Jizan và Yanbu, sau khi Ả-rập Xê Út không kích các mục tiêu của Houthi hôm 24/7. Không quân Hy Lạp cho biết một tổ hợp tên lửa phòng không do binh sĩ Hy Lạp vận hành tại Ả-rập Xê Út đã bắn hạ hai tên lửa đạn đạo và một máy bay không người lái trên bầu trời Yanbu.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không phải là bên gây ra sự leo thang căng thẳng, đồng thời đề nghị làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Houthi và Ả-rập Xê Út.