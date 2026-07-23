Nửa năm, người Việt chi hơn 290 nghìn tỷ đồng mua hàng qua mạng

(VTC News) -

Doanh thu chỉ riêng trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đã đạt đến 291.600 tỷ đồng, tăng 44,11% so với cùng kỳ năm 2025. Có 2,187 triệu sản phẩm đã được bán đến người tiêu dùng, tăng 13,67%.

Trong 6 tháng, có 613.800 shop kinh doanh trên sàn (có doanh thu), tăng 14,11% so với cùng kỳ.

Báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu metric.vn cho thấy nửa đầu năm 2026, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng mạnh cả ở cả doanh số và sản lượng, dù các chính sách phí và yêu cầu vận hành trên sàn liên tục tăng.

Thị trường thương mại điện tử ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nửa đầu năm 2026, với doanh thu 4 sàn lớn đạt 291.600 tỷ đồng.

Xu hướng mua hàng trên mạng của người tiêu dùng Việt khá ổn định, với 3 ngành hàng luôn dẫn đầu thị trường nhiều năm nay. Ngành hàng làm đẹp dẫn đầu doanh số, đạt hơn 49.500 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng. Đứng kế tiếp là hàng thời trang nữ hơn 40.350 tỷ đồng và nhà cửa - đời sống hơn 37.679 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu dịch chuyển lên các phân khúc giá cao hơn. Người dân dần mua nhiều ở nhóm sản phẩm trung bình từ 200.000 - 350.000 đồng. Phân khúc giá trên 1 triệu đồng cũng chiếm đến hơn 18%. Trong khi đó, phân khúc giá 100.000 - 200.000 đồng vốn chiếm ưu thế lại đang có xu hướng giảm dần.

Điều này phù hợp với tỷ lệ số shop Mail (hàng có thương hiệu) giảm 6% nhưng doanh số bán ra tăng mạnh 54% và đóng góp đến 34,2% doanh thu của các sàn. Sản lượng nhóm hàng thời trang giảm nhưng doanh thu tăng mạnh, cho thấy người dân ngày càng quan tâm mua sắm với hàng hóa chính hãng, có thương hiệu.

Shopee và Tiktok Shop vẫn tiếp tục gần như độc chiếm thị trường, với tổng doanh thu 2 sàn đạt hơn 280.000 tỷ đồng. Phần rất nhỏ còn lại chia cho 2 sàn Lazada và Tiki.

Tuy nhiên, hàng hoá từ shop nước ngoài, hàng nhập khẩu trên Shopee trong 6 tháng đầu năm 2026 lại giảm 23,43% doanh thu và giảm đến 56,95% sản lượng.

Bên cạnh nhóm hàng quen thuộc luôn có doanh thu đứng đầu, nửa đầu năm 2026, thị trường mua sắm trên mạng ghi nhận xu hướng mới hơn khi nhóm bách hóa thực phẩm tăng trưởng rất mạnh, với mức tăng gần 152% so với cùng kỳ. Lượng sản phẩm bán ra cũng tăng gần 99%, với 188,3 triệu sản phẩm được bán đến người dùng.

Ngành ô tô xe máy gây bất ngờ với mức tăng trưởng nửa đầu năm 2025.

Một ngành hàng cũng tăng trưởng bất ngờ là ô tô xe máy, với mức tăng gần 57%, đạt 7.340 tỷ đồng. Số sản phẩm được bán cũng lên hơn 61,33 triệu. Ở nhóm này, khách mua hàng qua mạng chủ yếu chọn phụ tùng và phụ kiện xe máy; phụ kiện nội thất ô tô và chăm sóc ô tô.

Cũng nhờ vậy mà các thương hiệu ô tô - xe máy đều ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, VinFast đạt mức tăng cao nhất với 1.332%, tiếp theo là Libitu với mức tăng 719,37% và Medicar tăng 271,92%.

Trong quý 3, metric dự báo doanh số trên 4 sàn ước đạt 146.300 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,31% so với quý 2. Các sản phẩm bán mạnh trong thời gian này là nhóm phục vụ mùa du lịch, mùa tựu trường và thời tiết giao mùa.