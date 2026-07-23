Vietlott Power 6/55 23/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 23/7/2026

Vietlott 23/7. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 23/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 23/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 23/7 - Xổ số Power 6/55 23/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/7/2026 - Vietlott Power 6/55 23/7

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 21/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 21/7/2026

Vietlott 21/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 21/7/2026

- Vietlott 18/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 18/7/2026

Vietlott 18/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 18/7/2026

- Vietlott 16/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/7/2026

Vietlott 16/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/7/2026

- Vietlott 14/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 14/7/2026

Vietlott 14/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 14/7/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

Power 6/55 được Vietlott tổ chức quay số 3 kỳ mỗi tuần, vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy. Lịch quay cố định giúp người chơi dễ dàng sắp xếp thời gian mua vé và theo dõi kết quả.

Mỗi kỳ mở thưởng thường diễn ra trong khoảng 18h00 - 18h30. Sau khi quay số kết thúc, kết quả sẽ nhanh chóng được cập nhật trên website, ứng dụng và các kênh thông tin chính thức của Vietlott.

Để tham gia đúng kỳ quay mong muốn, người chơi nên hoàn tất việc mua vé trước thời điểm hệ thống khóa bán và theo dõi lịch mở thưởng thường xuyên để không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay nào.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 cần hoàn tất thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả mở thưởng. Sau thời hạn này, tờ vé sẽ không còn giá trị lĩnh giải.

- Khi đến nhận thưởng, bạn phải xuất trình vé còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Quá trình kiểm tra và chi trả được thực hiện tại trụ sở, văn phòng đại diện hoặc điểm trả thưởng được Vietlott ủy quyền.

- Để tra cứu kết quả đầy đủ và chính xác, nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc để hệ thống hoàn tất việc cập nhật dữ liệu.

Nơi trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở, văn phòng đại diện Vietlott hoặc điểm trả thưởng được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Sau khi xác minh vé hợp lệ, Vietlott sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu của người nhận.

- Nếu tờ vé có dấu hiệu tranh chấp hoặc cần kiểm tra thêm, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ được thực hiện khi có kết lận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn của Vietlott với Jackpot 1 trị giá khởi điểm 30 tỷ đồng, dành cho người chơi có bộ số trùng hoàn toàn 6 số. Nếu chưa xác định được người trúng, giải thưởng sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay.

- Bên cạnh đó, Jackpot 2 được trao cho vé trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng tăng dần nếu chưa có người nhận giải.

- Ngoài hai giải Jackpot, người chơi còn có thể nhận 40 triệu đồng khi trùng 5 số, 500.000 đồng khi trùng 4 số và 50.000 đồng khi trùng 3 số. Mỗi bộ số dự thưởng có giá 10.000 đồng.

- Nếu cùng một vé đủ điều kiện nhận nhiều hạng giải, Vietlott sẽ chi trả giải thưởng có giá trị cao nhất theo quy định hiện hành.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 23/7/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.