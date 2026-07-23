Dự án nhà hỏa táng bỏ hoang hơn 20 năm ở Đà Nẵng: Xử lý thế nào?

(VTC News) -

Chiều 23/7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của TP Đà Nẵng, trả lời câu hỏi liên quan đến dự án Nhà hỏa táng Hội An bỏ hoang suốt hàng chục năm, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết UBND thành phố đã kiểm tra và giao UBND phường Hội An Tây rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan đến công trình, báo cáo đề xuất hướng xử lý.

Nhà hỏa táng Hội An rơi vào tình cảnh hoang phế.

Theo báo cáo của UBND phường Hội An Tây, dự án đã đầu tư xây dựng nhiều hạng mục như: Khối nhà chính, nhà văn phòng, kho lưu tro cốt, nhà bảo vệ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân đường nội bộ, trạm biến áp...

Do công trình ngừng thi công trong thời gian dài, các hạng mục hiện có tình trạng hư hỏng; khu vực dự án phát sinh tình trạng đổ rác tự phát, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị. UBND phường Hội An Tây đã có báo cáo, đề xuất hướng xử lý đối với công trình.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, kết quả rà soát hồ sơ cho thấy, đến nay chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc dừng thực hiện dự án. Trước đây, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã có chỉ đạo hoàn thiện thủ tục, quyết toán khối lượng đã thực hiện và tiếp tục đầu tư phần khối lượng còn lại của dự án.

Vì vậy, mọi phương án xử lý đối với dự án chỉ được xem xét, quyết định sau khi hoàn tất việc kiểm tra, rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý, trình tự đầu tư, thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND phường Hội An Tây khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng của dự án, trong đó có thủ tục dừng dự án và các thủ tục khác có liên quan.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, thành phố sẽ xem xét, quyết định phương án xử lý phù hợp (tiếp tục đầu tư hoàn thiện, chuyển đổi công năng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc xử lý tài sản theo quy định), bảo đảm đúng quy định về đầu tư công, quản lý, sử dụng tài sản công và về quy hoạch; sử dụng hiệu quả quỹ đất và không để lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Trước mắt, UBND thành phố đề nghị UBND phường Hội An Tây tăng cường quản lý hiện trạng khu vực dự án; ngăn chặn, xử lý tình trạng đổ rác tự phát, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Dự án Nhà hỏa táng Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) phê duyệt đầu tư từ năm 2003. Công trình được quy hoạch tại thôn Bến Trễ (xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam; nay là phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) trên diện tích khoảng 170.000 m², tổng vốn đầu tư gần 13 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, công trình được khởi công vào tháng 9/2005 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2006.

Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công trình cấp thoát nước Quảng Nam để thực hiện gói thầu xây lắp, với thời gian thi công theo hợp đồng là 401 ngày.

Trải qua hơn 20 năm, nhà hỏa táng giờ đây chỉ còn là một khối bêtông cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và nhân lực. Việc thi công vì thế kéo dài nhiều năm và đến tháng 7/2009 thì phải dừng hẳn.

Trải qua hơn 20 năm, nhà hỏa táng giờ đây chỉ còn là một khối bê tông cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng. Cỏ dại mọc um tùm, tường rào hư hỏng, nhiều hạng mục bị hủy hoại bởi thời gian và thời tiết.