Giá vàng hôm nay 12/6: Đảo chiều tăng dựng đứng gần 200 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tăng bật trong bối cảnh rủi ro Mỹ-Iran tăng, kết hợp với sự giảm giá dầu thô vào cuối phiên sau những tín hiệu mới về thỏa thuận.

Theo các chuyên gia, diễn biến hiện tại phản ánh xu hướng giảm đòn bẩy và cơ cấu lại danh mục đầu tư hơn là sự thay đổi trong vai trò trú ẩn an toàn của vàng. Dòng tin tức trái chiều liên tục đang làm gia tăng sự bất định, khiến nhà đầu tư có xu hướng giảm rủi ro và tăng nắm giữ tiền mặt ở nhiều nhóm tài sản.

Giá vàng hôm nay đảo chiều tăng gần 200 USD/ounce. (Ảnh: Công Hiếu).

Ở dài hạn, nếu so sánh với các chu kỳ trước, xu hướng tăng hiện tại của vàng vẫn còn dư địa trong những năm tới.

Bên cạnh những biến động ngắn hạn, các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn được duy trì, nổi bật là nhu cầu đa dạng hóa tài sản, xu hướng tích lũy vàng của ngân hàng trung ương và vai trò lưu giữ giá trị của kim loại quý.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 133,4 triệu đồng/lượng (mua) - 138,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 133,4 triệu đồng/lượng (mua) - 138,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.235 USD/ounce, tăng 188 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, giới phân tích nhận định, áp lực lớn nhất với thị trường vàng thế giới hiện nay đến từ câu chuyện lãi suất. Dữ liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ cho thấy giá tiêu dùng tăng mạnh, trong đó nhóm năng lượng tiếp tục là yếu tố đáng chú ý.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Thorsten Polliet, Giáo sư danh dự về Kinh tế tại Đại học Bayreuth và nhà xuất bản của Boom and Bust Report, cho biết ngay cả khi giá vàng tiếp tục giảm, xu hướng tăng giá dài hạn vẫn không bị phá vỡ.

Mặc dù sự biến động và diễn biến giá gần đây đã gây thất vọng cho nhiều nhà đầu tư vàng nhưng việc giá vàng giảm từ mức đỉnh nên được xem là sự điều chỉnh tự nhiên sau một đợt tăng giá mạnh mẽ bất thường.

Giá vàng có thể giảm xuống mức thấp hơn trong thời gian ngắn nhưng triển vọng cơ bản của nền kinh tế nói chung vẫn tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại quý này.