Giá vàng liên tục lao dốc, nhà đầu tư tiếc nuối nhìn tài sản 'bốc hơi'

(VTC News) -

Đầu năm 2026, anh Nguyễn Văn Tuấn (phường Cầu Giấy, Hà Nội) quyết định bỏ gần 1 tỷ đồng để đầu tư 5 lượng vàng với giá mua 190,2 triệu đồng/lượng. Thời điểm này, giá vàng tăng liên tục không có điểm dừng khiến anh Tuấn cho rằng sẽ nhanh chóng được chốt lời với lợi nhuận lớn.

"Những thông tin bất ổn về chính trị thế giới cùng nguồn cung vàng trong nước khan hiếm khiến tôi tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao và dù mua đắt nhưng tôi sẽ vẫn có lãi", anh Tuấn nói.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, giá kim loại quý chững lại rồi liên tục trồi sụt với biên độ lớn. Thậm chí thời gian gần đây, giá vàng liên tục lao dốc và hiện về dưới ngưỡng 140 triệu đồng/lượng khiến anh Tuấn càng ngày càng lo lắng. Chỉ trong ít tháng, mỗi cây vàng đã giảm hơn 50 triệu đồng/lượng, như vậy với 5 cây vàng, anh Tuấn đã lỗ khoảng 300 triệu đồng.

Anh Tuấn kể, số tiền mua vàng chính là tiền tích góp định để cuối năm xây lại nhà ở quê, nhưng thấy giá vàng tăng liên tục, bạn bè ai đầu tư cũng lãi lớn nên anh đánh liều đem đi mua vàng với hy vọng kiếm lời lớn.

"Giờ gần 1 tỷ chỉ còn hơn 700 triệu đồng, không đủ tiền để tôi xây nhà theo đúng dự kiến. Tôi đang băn khoăn không biết nên bán luôn lúc này để cắt lỗ hay tiếp tục chờ để giá phục hồi mới bán. Tôi chỉ sợ càng chờ giá càng giảm và tôi càng lỗ thêm", anh Tuấn buồn rầu nói.

Nhiều nhà đầu tư trót "ôm" vàng lúc giá đang ở đỉnh cao giờ như ngồi trên lửa khi gần đây giá liên tục lao dốc. (Ảnh minh họa)

Giống anh Tuấn, chị Ngọc Mai cũng sốt ruột khi nhẩm tính khoản lỗ do đã lỡ mua vàng lúc giá 189,5 triệu đồng/lượng.

Chị Mai kể, từ cuối năm ngoái, hai vợ chồng chị có kế hoạch mua nhà Hà Nội, nhưng thời điểm đó giá nhà quá cao nên số tiền tiết kiệm 5 tỷ đồng của vợ chồng chị cũng không đủ mua căn hộ 70m² tại quận Cầu Giấy.

Sau một thời gian suy nghĩ, hai vợ chồng chị quyết định đã rút hết 5 tỷ tiền tiết kiệm để mua vàng với kỳ vọng gia tăng giá trị tài sản, sau khi đủ tiền sẽ mua nhà.

"Vì kế hoạch mua nhà nên dù hai vợ chồng tôi đã tính đến chuyện mua vàng từ lúc giá 120 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn trì hoãn không mua. Nhưng sau đó giá ngày càng cao khiến vợ chồng tôi tiếc nuối. Thời điểm giá lên áp sát 190 triệu đồng/lượng thì chúng tôi quyết không bàn lùi nữa, bao nhiêu cơ hội đã bị bỏ qua, nếu tiếp tục đắn đo sẽ lại tiếc nuối, nên chúng tôi quyết định mua lúc giá 189,5 triệu đồng/lượng", chị Mai chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến chị Mai bất ngờ là từ khi chị mua, giá chỉ tăng trong một thời gian ngắn rồi sau đó là chuỗi ngày giảm mạnh. Đến hiện tại, số tiền 5 tỷ đồng mua vàng của chị đã giảm hơn 1 tỷ đồng.

"Mỗi lần giá vàng giảm là mỗi lần tôi xót xa, vì số tiền đó vất vả bao lâu mới có được. Giờ nếu bán tôi chỉ còn lại hơn 3 tỷ đồng, không đủ để mua căn hộ như mong muốn. Đúng là tôi không có duyên với đầu tư vàng. Lúc giá đang tăng thì không kịp mua, còn lúc vừa ôm thì giá lại giảm quá mạnh", chị Mai chia sẻ.

"Tôi rất hối hận khi đầu tư vàng mà không nghĩ đến những lúc rủi ro như thế này. Dù đã được cảnh báo trước rằng giá vàng rất khó lường nhưng tôi không nghĩ xu hướng lại đảo chiều nhanh như vậy", chị Mai nói thêm.

Trong khi đó, dù không có mục đích đầu tư nhưng chị Nguyễn Thị Lan (Vĩnh Tuy, Hà Nội) cũng sốt ruột không kém khi số tiền tích lũy của mình ngày càng bị hao hụt. Chị Lan cho biết, để tiết kiệm cho cuộc sống sau này, chị gom góp tiền, mỗi tháng lại mua vài chỉ vàng. Hiện chị đã để dành được 3 cây vàng nhẫn. Tuy nhiên, giá vàng giảm quá mạnh khiến tài sản của chị không còn giá trị như ban đầu.

"Tuy không phải tiền vay mượn để đầu tư hay có mục đích "lướt sóng" nhưng tôi cũng xót xa, tiếc nuối khi thấy tài sản của mình bị bào mòn. Như vậy là việc tích lũy không có hiệu quả. Hiện tôi chưa có ý định bán đi nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì có khi tôi sẽ phải tích cách bán vàng để gửi tiết kiệm nhằm bảo toàn vốn", chị nói.

Diễn biến giá trong 3 tháng gần đây. (Nguồn: giavang.org)

Giá vàng còn giảm tiếp?

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), thị trường vàng đang trong quá trình điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Đối với những người đã mua vàng ở vùng giá cao, điều quan trọng nhất lúc này là tránh tâm lý hoảng loạn. Nếu nguồn vốn sử dụng là vốn nhàn rỗi và mục tiêu nắm giữ là trung, dài hạn thì chưa có nhiều cơ sở để đưa ra những quyết định cực đoan.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể còn xuất hiện những nhịp điều chỉnh khi thị trường tìm kiếm mặt bằng giá cân bằng mới. Về trung và dài hạn, vàng vẫn duy trì vai trò là tài sản phòng thủ quan trọng trước những bất ổn của kinh tế thế giới.

Những rủi ro địa chính trị hiện hữu, áp lực nợ công tại nhiều nền kinh tế lớn và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương tiếp tục là các yếu tố nâng đỡ thị trường vàng.

Tuy nhiên, ông Huy nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh như giai đoạn vừa qua. Những đợt tăng đột biến hoặc bứt phá mạnh như thời gian trước có thể sẽ khó xuất hiện nếu không phát sinh các cú sốc lớn mới từ kinh tế hoặc địa chính trị toàn cầu.

Điểm cần lưu ý là vàng hiện vẫn đang nằm ở vùng giá cao nếu xét trên chu kỳ nhiều năm. Vì vậy, kịch bản có khả năng cao là giá vàng sẽ tiếp tục giảm, điều chỉnh và tích lũy trong một khoảng thời gian nhất định.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư lúc này, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng, mặt bằng giá hiện nay đã trở nên hấp dẫn hơn đáng kể so với giai đoạn đầu năm, là mức tương đối phù hợp để những người có nhu cầu tích trữ, tiết kiệm bằng vàng cân nhắc xuống tiền.

“Ở vùng giá hiện tại, nhà đầu tư dài hạn có thể yên tâm hơn so với thời điểm giá tăng nóng trước đây. Tuy nhiên, mục tiêu nên là tích lũy tài sản chứ không phải đầu cơ lướt sóng”, ông Phương nói.

Theo vị chuyên gia này, với những người có nguồn tiền nhàn rỗi, vàng vẫn là một kênh phòng thủ hiệu quả trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, không nên dồn toàn bộ vốn vào kim loại quý.

Ông Phương khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên phân bổ khoảng 30% danh mục vào vàng, phần còn lại có thể gửi tiết kiệm hoặc lựa chọn các kênh đầu tư an toàn khác. Cách phân bổ này vừa giúp bảo vệ tài sản trước các cú sốc kinh tế, vừa duy trì khả năng sinh lời ổn định.

Còn theo ông Nguyễn Quang Huy, nhà đầu tư không nên quá tập trung vào việc tìm kiếm "đáy" của giá vàng. Thực tế cho thấy rất khó để xác định chính xác thời điểm giá vàng chạm đáy hay lập đỉnh.

Thay vì đặt cược toàn bộ nguồn lực vào một thời điểm, chiến lược phù hợp hơn là giải ngân từng phần và tích lũy theo thời gian. Việc chia nhỏ dòng tiền giúp giảm thiểu rủi ro biến động giá và tránh áp lực tâm lý khi thị trường bất ngờ đảo chiều.

"Quan trọng hơn, nhà đầu tư cần nhìn vàng trong tổng thể chiến lược quản lý tài sản. Vàng vẫn nên giữ một tỷ trọng nhất định mang tính phòng thủ, giúp bảo toàn giá trị tài sản trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới", ông Huy nói.