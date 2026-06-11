Giá vàng hôm nay 11/6: Tiếp tục lao dốc không phanh, mất gần 200 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng giảm mạnh khi lạm phát tháng 5 của Mỹ duy trì trên 4%, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục làm gia tăng rủi ro năng lượng đối với triển vọng kinh tế vĩ mô.

Theo số liệu mới công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,5% trong tháng 5, thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng trước, đưa lạm phát cả năm lên 4,2%.

Trong khi đó, lạm phát lõi (core CPI) tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng giá năng lượng tăng 3,9% trong tháng 5 và tăng tới 23,5% trong vòng 12 tháng qua.

Giá vàng hôm nay tiếp tục lao dốc. (Ảnh minh họa: Tass/TTXVN)

Các số liệu này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến giá vàng tiếp tục chịu áp lực từ kỳ vọng lãi suất cao.

Theo một số chuyên gia, mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao nhưng chưa đủ để buộc Fed phải nâng lãi suất. Theo đó, trong bối cảnh nợ công ngày càng gia tăng, những rủi ro do việc tăng lãi suất gây ra còn lớn hơn rủi ro từ lạm phát.

Một số chuyên gia dự báo giá vàng sẽ sớm lấy lại sức hấp dẫn khi các nhà đầu tư nhận ra Fed đang rơi vào thế khó và bị hạn chế trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 11/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 133,3 triệu đồng/lượng (mua) - 138,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 5,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 133,3 triệu đồng/lượng (mua) - 138,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 5,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.047 USD/ounce, giảm 186 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo còn chịu nhiều áp lực khi kinh tế Mỹ đón nhận thêm nhiều tin tốt, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ trì hoãn giảm lãi suất, thậm chí có thể đảo chiều tăng lãi suất vào cuối năm.

Thị trường vàng đang thiếu động lực tăng giá mới và có thể chứng kiến áp lực bán ra trở lại khi thị trường nhà ở Mỹ dường như đang trên đà phục hồi vững chắc.

Tổng doanh số bán nhà hiện có của Mỹ tăng 3,2% lên 4,17 triệu căn trong tháng 5, so với 4,02 triệu căn trong tháng 4.

Theo tín hiệu từ FedWatch, khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm 2026 đã lên tới trên 67%.

Như vậy, trong ngắn và trung hạn, giá vàng chịu áp lực giảm trước tín hiệu đảo chiều chính sách tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, về dài hạn, vàng vẫn được dự báo hưởng lợi từ xu hướng lạm phát cao và nợ công kỷ lục ở nhiều nước.