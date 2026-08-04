(VTC News) -

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày mai 5/8

Theo dự báo, Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, cao nhất dao động 31-34°C. Trời có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên từ chiều tối đến tối, mưa xu hướng gia tăng với mưa rào và dông rải rác, chủ yếu tập trung tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Đây là thời điểm người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông hoặc tổ chức các hoạt động ngoài trời.

Mưa xuất hiện sau thời gian nắng trong ngày sẽ giúp giảm nhiệt và tạo cảm giác dễ chịu hơn. Tuy nhiên, độ ẩm không khí tăng cao sau mưa có thể khiến thời tiết oi bức vào một số thời điểm, đặc biệt tại các đô thị đông dân cư.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 5/8: Chiều tối mưa dông diện rộng

Thời tiết tại TP.HCM ngày mai

Tại TP.HCM, thời tiết ngày mai không có nhiều biến động so với những ngày gần đây. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C, cao nhất khoảng 32-34°C. Ban ngày trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác trên nhiều khu vực của thành phố.

Người dân TP.HCM cần chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc ô khi ra ngoài vào cuối giờ chiều bởi mưa có thể xuất hiện bất chợt. Một số tuyến đường thường xuyên ngập nước khi mưa lớn như khu vực trũng thấp hoặc các tuyến giao thông đông đúc có thể xảy ra tình trạng ùn tắc, gây ảnh hưởng đến việc đi lại trong giờ cao điểm.

Khuyến cáo cho người dân

Theo cơ quan khí tượng, trong các cơn dông tại Nam Bộ và TP.HCM khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể làm gãy đổ cây xanh, tốc mái nhà, ảnh hưởng đến hệ thống điện và gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Người dân được khuyến cáo hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm khi có dông sét.

Mặc dù nền nhiệt tại Nam Bộ chưa ở mức nắng nóng gay gắt, thời tiết ban ngày vẫn khá oi nóng do độ ẩm cao. Người dân nên bổ sung đủ nước, sử dụng trang phục thoáng mát và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều để bảo vệ sức khỏe.

Người dân cần đặc biệt thận trọng khi lái xe trong điều kiện mưa dông. Mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và nguy cơ ngập cục bộ tại một số tuyến phố có thể làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 5/8 tại khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều tối, tập trung nhiều tại miền Đông Nam Bộ. TP.HCM duy trì nền nhiệt 26-34°C, thời tiết khá thuận lợi vào ban ngày nhưng cần đề phòng mưa dông về chiều tối. Người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để chủ động sắp xếp công việc, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển và sinh hoạt.