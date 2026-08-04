Link xem trực tiếp Philippines vs Thái Lan 20h ngày 4/8, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Philippines vs Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 4/8 (giờ Việt Nam) tại sân vận động New Clark City Athletics (Philippines), thuộc khuôn khổ bảng B giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Philippines vs Thái Lan trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Philippines vs Thái Lan nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Philippines vs Thái Lan trên kênh nào?

Trận Philippines vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Philippines vs Thái Lan trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Philippines vs Thái Lan được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Philippines vs Thái Lan hôm nay

Link xem trực tiếp Philippines vs Thái Lan được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Philippines vs Thái Lan (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/philippines-thai-lan-6a696b2fb5cb4aae3219c9ad.

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Philippines vs Thái Lan

Đội tuyển Thái Lan đang duy trì phong độ rất thuyết phục tại ASEAN Cup 2026 khi giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận. “Voi chiến” đã ghi 7 bàn thắng và vẫn giữ sạch lưới.

Trong khi đó, Philippines lại mang đến hình ảnh kém thuyết phục. Họ thua đậm Myanmar 1-4 ở trận ra quân, trước khi lội ngược dòng đánh bại Lào. Đội bóng này bị dẫn bàn trong hiệp một và chỉ có thể lật ngược tình thế sau khi đối thủ mất người từ phút 14 vì tấm thẻ đỏ của Somsanith.

Dù vẫn cần thêm điểm số để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết, Philippines sẽ phải đối mặt thử thách cực lớn trước Thái Lan. Với sự chênh lệch về phong độ và chất lượng đội hình ở thời điểm hiện tại, khả năng tạo nên bất ngờ của Philippines là không cao.

Xét về lịch sử đối đầu, Thái Lan chiếm ưu thế rõ rệt trước Philippines. Trong 11 lần chạm trán gần nhất, “Voi chiến” thắng tới 8 trận, hòa 2 và chỉ để thua 1 lần. Tại ASEAN Cup 2026, đội bóng cũng đang duy trì phong độ ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước Lào (5-0) và Malaysia (2-0).

Dẫu vậy, Philippines vẫn có cơ sở để kỳ vọng nhờ lợi thế sân nhà. Ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024, đội bóng này từng đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1. Sang trận lượt về, Philippines tiếp tục gây ra nhiều khó khăn và chỉ chịu thất bại sau những phút cuối của hiệp phụ thứ hai.